Załogi pokonały już drugi przejazd najdłuższego odcinka specjalnego w Rajdzie Szwecji - Floda (28,25 km). Za nami szalony odcinek, z którego obronną ręką wyszli Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe.

Jako pierwszy błąd popełnił Kalle Rovanpera, który obrócił swoją Toyotę w jednym z zakrętów. Mistrz świata stracił na tym około trzech sekund. Później w bandzie śnieżnej utknął Esapekka Lappi. Fin zaprzepaścił w ten sposób szansę na podium w ten weekend. Na koniec Craig Breen dotarł do mety ze zniszczoną przednią lewą oponą.

Ott Tanak i Martin Jarveoja zajęli drugie miejsce, tracąc 2,9 sekundy do Neuville'a. Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen zajęli trzecią pozycję [+3,4 s]. Mistrzowie świata awansują na trzecią pozycję kosztem Lappiego.

- Musieliśmy tam jechać wolno, ale poza tym zostawiłem stare opony z poprzedniego etapu. Końcówka była trudna, ale to było najlepsze, co mogliśmy zrobić. To był zabójczy odcinek dla opon - powiedział Tanak.

- Nie mam pojęcia. Nie wiem, ile straciliśmy. To było rozwarstwienie opony w trakcie jazdy po prostej - powiedział Breen, który utrzymuje prowadzenie o zaledwie pół sekundy.

Elfyn Evans i Scott Martin stracili 4,5 sekundy do Neuville'a, co dało im piąte miejsce. Szósty był Takamoto Katsuta z Aaronem Johnstonem [+8,2 s]. Pierre-Louis Loubet i Nicolas Gilsoul stracili 3,1 sekundy do Japończyka. Lorenzo Bertelli i Simone Scattolin zakończyli jazdę 44,2 sekundy za Belgami na czele tabeli czasów.

- Było zdecydowanie płynniej niż wczoraj, ale jest to bardzo ekstremalne dla opon. Staram się być tak delikatny, jak to tylko możliwe, ale warunki tutaj są dość trudne - mówił na mecie Evans.

- Dużo szutru. Pod koniec odcinka opony nie były w najlepszym stanie - powiedział Katsuta

- Było dość nierówno, ale nie tak nierówno, jak się spodziewałem. Na trasie panuje bałagan, ale nie mogę narzekać. Po prostu jeżdżę i czerpię z tego radość - stwierdził Bertelli.

- Wcześniej mieliśmy lekkie wibracje na prostej i myślałem, że na oponie jest lód lub coś innego, a potem to zniknęło. Wygląda na to, że opona się rozwarstwiła i zbliżałem się do ostatniego zakrętu, ale nie miałem przyczepności. To się nigdy wcześniej nie zdarzyło - tłumaczył Esapekka Lappi, gdy dotarł już do mety po wydostaniu się z zaspy przy pomocy kibiców.

Oliver Solberg i Elliott Edmondson powrócili do zwiększania przewagi nad bezpośrednimi rywalami. Załoga Fabii RS Rally2 zyskała na tej próbie 3,6 sekundy nad Ole Christianem Veibym i Torsteinem Eriksenem. Sami Pajari i Enni Malkonen stracili 10,8 sekundy do liderów, ale aktualnie podróżują na dość bezpiecznej trzeciej lokacie.

Michał Sołowow i Maciej Baran znów na czternastej pozycji, cały czas z tą samą lokatą w klasyfikacji WRC2 i ogromnym prowadzeniem w WRC Masters Cup.

Klasyfikacja generalna Rajdu Szwecji:

1. Craig Breen/James Fulton | Hyundai i20 N Rally1 - 1:40:29.1

2. Ott Tanak/Martin Jarveoja | Ford Puma Rally1 - +0,5

3. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 - +25,3

4. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 - +29,0

5. Elfyn Evans/Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 - +50,9

6. Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul | Ford Puma Rally1 - +2:12,9

7. Oliver Solberg/Elliott Edmondson | Skoda Fabia RS Rally2 - +5:21,7

8. Ole Christian Veiby/Torstein Eriksen | Volkswagen Polo GTI R5 - +5:56,5

9. Sami Pajari/Enni Malkonen | Skoda Fabia RS Rally2 - +6:29,4

10. Nikołaj Griazin/Konstantin Aleksandrow | Skoda Fabia RS Rally2 - +6:31,5