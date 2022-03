Esapekka Lappi, pilotowany przez Janne Ferma, w zeszłym tygodniu po raz pierwszy przystąpił do rywalizacji za kierownicą Toyoty GR Yaris Rally1. W Rajdzie Szwecji szybko narzucił konkurencyjne tempo, które doprowadziło go do trzeciego stopnia podium.

Fin w tym roku realizuje częściowy program startów w mistrzostwach świata, dzieląc Yarisa z Sebastienem Ogierem. Druga runda WRC 2022 stanowiła dla niego również powrót do fabrycznego zespołu Toyoty po wcześniejszej współpracy w sezonach 2017 i 2018. To był dopiero jego drugi start w najwyższej klasie od 2020 roku.

Pomimo ograniczonego czasu spędzonego za kierownicą hybrydowej rajdówki, momentalnie zaaklimatyzował się w aucie.

W drugiej rundzie tegorocznego czempionatu włączył się w czterostronną walkę o zwycięstwo, w której brali udział jego koledzy zespołowi Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen, Elfyn Evans i Scott Martin oraz Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe z Hyundaia.

31-latek ostatecznie był trzeci, 30,6s za najszybszym Rovanperą.

Lappi przyznał, że jego wyniki były miłym zaskoczeniem, ale potwierdziły też, że ma wystarczające umiejętności, aby mierzyć się z najlepszymi w mistrzostwach świata.

- To było niesamowite, że w chwili powrotu od razu byłem w czołówce, od pierwszego oesu - powiedział Lappi. - Szczerze mówiąc, byłem trochę zaskoczony, a bardziej niespodziewane okazało się dla mnie utrzymanie stałego tempa przez cały weekend. Owszem w sobotę i niedzielę chłopaki przycisnęli nieco bardziej. Tak czy inaczej, ogólnie za mną dobry weekend.

- W pewnym sensie tak się czuję - odparł na pytanie czy wciąż jest w stanie notować wyniki w czołówce. - Nie należy jednak zbytnio ekscytować się. Fajnie, kiedy uda się w ten sposób przejechać jeden oes, ale w przypadku całego weekendu, po takiej przerwie, naprawdę nie było łatwo. Dlatego zaskoczyło mnie, że tyle dałem z siebie na pełnym dystansie zawodów.

- Rajdy są trudnym sportem, ale może wakacje zadziałały na moją korzyść i dobrze, że przed kolejnym startem ponownie mamy dłuższy okres na odpoczynek - dodał.

Pochwały pod adresem Lapppiego, ze strony szefa TGR WRT - Jari-Mattiego Latvali, były jak najbardziej uzasadnione.

- Wiedzieliśmy, że Esapekka jest szybki, ale z czasem biegłość zanika. To dlatego np. piłkarze i hokeiści trenują prawie codziennie, aby utrzymać rutynę. Biorąc to pod uwagę, również wykonał doskonałą pracę.

Kolejnym startem Lappiego będzie najbliższa runda mistrzostw świata, Rajd Chorwacji w dniach 21-24 kwietnia.

