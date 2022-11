Toyota planowała w przyszłym sezonie wystawić ten sam skład kierowców w Rajdowych Mistrzostwach Świata po zdobyciu w tym roku tytułów w klasyfikacjach indywidualnych i pośród producentów.

Jednak decyzja Otta Tanaka o odejściu z Hyundaia, na rok przed wygaśnięciem kontraktu, mocno namieszała na rynku transferowym. HMSG potrzebował pozyskać nowego, pełnoetatowego zawodnika w jego miejsce.

Koreański producent ostatecznie dogadał się z Lappim, który w tym roku realizował częściowy program dla Toyoty, zmieniając się za kierownicą GR Yarisa Rally1 z Sebastienem Ogierem.

- Odejście Otta było niespodzianką dla wszystkich. Hyundai w tej sytuacji potrzebował nowego kierowcy. Złożyli dobrą ofertę Lappiemu - powiedział Latvala serwisowi DirtFish.

- My, kiedy w pewnym momencie zaczęliśmy negocjacje pod kątem sezonu 2023, wyszliśmy z założenia, że po co zmieniać zawodników, jeśli wygrywa się mistrzostwa. Takie obraliśmy podejście - kontynuował. - Było to jednak dla nas pewnym zaskoczeniem, kiedy Hyundai przyszedł z propozycją współpracy do Esapekki. Oczywiście mieliśmy świadomość, że dajemy mu tylko pół sezonu, podczas gdy oni całą kampanię.

- W powyższym kontekście nie mieliśmy jak z nimi konkurować i dlatego Esapekka wybrał Hyundaia, gdzie zaliczy całe mistrzostwa - dodał. - Potem wszystko poszło do przodu już bardzo szybko.

Kiedy było już jasne, że Fin od sezonu 2023 przywdzieje barwy Hyundaia, Toyota nie rozglądała się „na zewnątrz” za innym zawodnikiem do swojej ekipy. Do głównej formacji TGR WRT został wypromowany Takamoto Katsuta jeżdżący z Aaronem Johnstonem. W zespole pozostają Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen oraz Elfyn Evans i Scott Martin. Sebastien Ogier, pilotowany przez Vincenta Landaisa ponownie zaliczy częściową kampanię w czwartym GR Yarisie Rally1. Francuz nie będzie miał zmiennika. W przypadku tego samochodu zespół nie wyklucza wynajmowania go na wybrane rajdy.

