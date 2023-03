Latvala pożegnał się z regularnymi występami na scenie światowego czempionatu po sezonie 2019, kiedy to stracił fotel w Toyocie. W 2020 roku wystartował prywatnym Yarisem WRC w Rajdzie Szwecji, ale na skutek awarii szybko zakończył występ.

W grudniu tego samego roku niespodziewanie ogłoszono, że Latvala obejmie stanowisko szefa rajdowego zespołu Toyoty. Chociaż od tamtej pory licznik występów Fina w rundach WRC zatrzymał się na 209, to się może wkrótce zmienić. 37-latek chce bowiem minimum jednego startu w samochodzie obecnej generacji.

Latvala oraz Akio Toyoda byli w miniony weekend gośćmi Shinshiro Rally, odsłony japońskiego czempionatu. Fin wykonał przejazdy pokazowe za kierownicą Toyoty Celica ST-165.

Z kolei Toyoda, do początku kwietnia prezes Toyota Motor Corporation, podczas rozmów z kibicami przyznał, że chciałby zobaczyć występ numer 210 w wykonaniu Latvali.

Pytany o sprawę przez serwis Rallynet+, Latvala stwierdził:

- Na pewno przed czterdziestką chcę zaliczyć rundę WRC w hybrydowym aucie Rally1 - przyznał Latvala, który za niespełna miesiąc skończy 38 lat. - Bardzo się cieszę, że Akio-san o tym wspomniał. Jestem podekscytowany.

- Obecnie możemy wynajmować naszego czwartego GR Yarisa Rally1, więc może... Mam nadzieję, że będzie to możliwe w tym lub w przyszłym roku. Będzie to również zależało do tego, ile otrzymamy ofert od klientów.

