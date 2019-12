Latvala nie wierzy w Toyotę

Po tym, jak mistrz świata: Ott Tanak postanowił zasilić szeregi Hyundaia, Latvali i Krisowi Meeke'owi podziękowano za współpracę i w przyszłym roku w Toyotach pojawią się Sebastien Ogier, Elfyn Evans i Kalle Rovanpera.

- Toyota jest w trudnej sytuacji. Ogier pokazywał już, że zawsze może twardo walczyć i na pewno zrobi to w przyszłym roku, ale Elfyn jeździł tylko Fordem. Może upłynąć trochę czasu, zanim dopasuje auto pod siebie. Dla Kallego to będzie pierwszy sezon w WRC. Z pewnością osiągnie dobre wyniki, ale może się zdarzyć, że na niektórych rajdach będzie się jedynie uczył. Wyzwaniem zespołu jest fakt, że mają trzech kierowców bez doświadczenia w tym aucie, a czeka ich walka z mocnym Hyundaiem. To duże wyzwanie - mówił Latvala dla Rallit.





Latvala skomentował także pochwały, które otrzymał od dyrektora Toyoty: Akity Toyody: - Nie może pojawić się nic poza radością, gdy otrzymuje się pochwałę od dyrektora. To wzruszające.