Reprezentanci Toyoty - Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen triumfowali w WRC 2022. Zespół natomiast świętował końcowy sukces w klasyfikacji producentów.

Toyota była zdecydowanie lepsza w pierwszej połowie poprzednich mistrzostw, podczas której zdołała wypracować dużą przewagę nad Hyundaiem, który zdecydowanie poprawił się dopiero w drugiej połowie roku i sugeruje się, że teraz będzie poważnym zagrożeniem dla japońskiego producenta. M-Sport Ford jednak też wzmocnił się od zeszłego roku. Brytyjska stajnia pozyskała do składu Otta Tanaka, jako swoją gwiazdę numer jeden.

- Dla mnie, jako fana rajdów, początek sezonu jest zawsze bardzo ekscytującym momentem i w tym roku nie jest inaczej - powiedział szef Toyota Gazoo Racing WRT, Jari-Matti Latvala. - Każdy zespół jest w stanie wygrać, więc spodziewamy się, że ten sezon będzie trudniejszy i bardziej wymagający. My lubimy to wyzwanie i cieszymy się, kiedy musimy naprawdę walczyć o zwycięstwa.

Latvala rozpoczyna właśnie swoją trzecią kampanię jako szef TGR WRT. Pod jego przewodnictwem za każdym razem zwyciężali w mistrzostwach.

- Oczywiście naszym celem ponownie jest zdobycie trzech tytułów - podkreślił. - Wiemy, że mamy mocny samochód, ale wiemy też, że czeka nas ciężka praca i że są obszary, w których musimy poprawić się w porównaniu z zeszłym sezonem.

Wdrożyli kilka aktualizacji w GR Yarisie Rally1. Najbardziej widoczne są te w aerodynamice pojazdu z wyraźnie mniej odstającymi wlotami powietrza do chłodzenia układu hybrydowego. Wprowadzono też poprawki w silniku korzystając z jokera homologacyjnego.

- Co roku trzeba szukać punktów, w których można poprawić samochód i jest kilka rzeczy, które zmieniliśmy na tę kampanię. Mamy wszystko gotowe, auto, które było konkurencyjne i niezawodne oraz kierowców, którzy je znają i są głodni wyników - dodał.

Rywalizacja w pierwszej rundzie sezonu rusza w najbliższy czwartek wieczorem.

- Jeśli chodzi o Rajd Monte Carlo, zaczynamy od najtrudniejszej imprezy w sezonie. Wyjazd na pierwsze oesy w ciemnościach w czwartkową noc to ogromne wyzwanie dla kierowców. Na koniec weekendu chce się sięgnąć po dobry wynik, aby jak najlepiej zakończyć sezon - podsumował.

22-letni Kalle Rovanpera, pilotowany przez Jonne Halttunena zgadza się, że obrona tytułu nie będzie łatwa: - Wiemy, że nie jest to łatwe zadanie, bo poziom naszych rywali rośnie z rajdu na rajd, dlatego my też nie możemy odpuszczać. Zespół ciężko pracował, by wycisnąć z auta jak najwięcej, by było jeszcze szybsze i mocniejsze. Mam więcej pewności siebie niż przed rokiem, gdy wsiadaliśmy do zupełnie nowej rajdówki.

W zespole pozostają Elfyn Evans i Scott Martin, a trzecią załogą nominowaną do zdobywania punktów w Rajdzie Monte Carlo są Sebastien Ogier z Vincentem Landaisem. Ośmiokrotny mistrz świata znów wystartuje w wybranych rundach. Takamoto Katsuta wraz z Aaronem Johnstonem będą się zmieniać z francuskim duetem w trzecim fabrycznym GR Yarisie Rally1, a w pozostałych rundach pojadą czwartym autem w ramach TGR WRC Challenge Program.

