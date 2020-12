Sebastien Ogier, w swoim pierwszym sezonie w barwach japońskiego producenta, zdobył w tym roku siódmy tytuł w WRC. Francuz przedłużył kontrakt i pozostanie w zespole na kolejny sezon.

Toyotę nadal będą reprezentowali wicemistrz świata Elfyn Evans oraz wschodząca gwiazda Kalle Rovanpera.

Zespołem w drodze po kolejne sukcesy będzie kierował natomiast nowy szef - Jari Matti Latvala, który zastąpi na tym stanowisku Tommiego Makinena.

Za wyborem Latvali na posadę szefa zespołu stoi Akio Toyoda, prezes Toyota Motor Corporation.

- Jestem naprawdę zaszczycony zajmując tę pozycję w zespole i dziękuję za zaufanie, jakim obdarzył mnie Akio Toyoda. Jestem bardzo podekscytowany, że mogę kontynuować pracę, którą rozpoczął razem z Tommim, gdy byłem członkiem tego zespołu od samego początku, jako kierowca - powiedział Jari-Matti Latvala.

Za prowadzenie ekipy Toyota Gazoo Racing WRT odpowiedzialni są również: Yuichiro Haruna (dyrektor projektu), Kaj Lindström (dyrektor sportowy) oraz Tom Fowler (dyrektor techniczny).

- Teraz, jako dyrektor zespołu, muszę spojrzeć na to z szerszej perspektywy. Muszę zmotywować wszystkich w zespole do wspólnej pracy, by osiągnąć jak najlepsze wyniki. To nowe wyzwanie i jestem na nie gotowy - dodał Latvala. - Tommi wykonał fantastyczną pracę w zespole, budując go od podstaw i odnosząc sukces. Oczywiście, zawsze jest miejsce na poprawę i chcę wykorzystać to, czego nauczyłem się przez lata jako kierowca i współpracować z dyrektorami zespołu, aby osiągnąć jak największy sukces. Sezon 2021 jest tuż za rogiem, ale cały pakiet jest już w zespole, ze sprawdzonym samochodem i tak samo silnym składem kierowców, a wszyscy wiedzą, co trzeba zrobić, aby przygotować się do styczniowego Rajdu Monte Carlo.

Tommi Makinen, o czym informowano już wcześniej, od stycznia 2021 roku będzie doradcą Toyoty ds. sportów motorowych.

Jari-Matti Latvala był kierowcą fabrycznym Toyoty w Rajdowych Mistrzostwach Świata w latach 2017-2019.