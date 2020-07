Latvala wierny Toyocie

Andreas Mikkelsen będzie pracował nad rozwojem opon włoskiej firmy do końca tego sezonu, przed pełnym powrotem Pirelli do Rajdowych Mistrzostw Świata na początku 2021 roku.

Pirelli do testów będzie korzystało z Citroena C3 WRC obsługiwanego przez Saintéloc, co według Latvali było najmniej korzystne w dołączeniu do ich zespołu testowego.

Dla Fina priorytetem jest zachowanie lojalności wobec Toyoty.

- Współpraca z Pirelli byłaby bardzo, bardzo interesująca - powiedział Latvala dla serwisu DirtFish.

- Mam z nimi długą historię współpracy, ale musiałem powiedzieć „nie”. Zamierzam być lojalny wobec Toyoty i nie chcę prowadzić Citroena.

- Tak długo, jak Toyota jest w mistrzostwach świata, chcę tam być z nimi.

Latvala przyznał, że jest gotów starać się o powrót do WRC w pełnym wymiarze w sezonie 2022. W przyszłym roku natomiast planuje ponownie częściowy program, w oparciu o własne finansowanie.

Jeden z najbardziej doświadczonych kierowców WRC jest przekonany, że nowa generacja samochodów będzie mu odpowiadała.

- Wiemy, że w 2022 roku samochody będą jeździły większymi bokami - mówił Fin. - Nie wynika to z braku centralnego dyferencjału, a raczej z mniej rozbudowanej aerodynamiki i z mniejszego skoku zawieszenia.

- Mniejszy docisk przekłada się na mniejszą prędkość w zakręcie, a samochody nie będą tak trzymały się toru jazdy - sądzę, że będzie to pasowało do mojego stylu.

- Mam wiele do zaoferowania na sezon 2020 - podkreślił.