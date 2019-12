Latvala wyklucza M-Sport

Rajdowy zespół Toyoty ogłosił w dniu dzisiejszym swój skład na przyszłoroczną rywalizację w światowym czempionacie. Po trzech sezonach przygoda Latvali w barwach japońskiego producenta dobiegła, przynajmniej chwilowo, końca.

34-latek już wcześniej zapowiadał, że będzie chciał pojawić się na starcie przynajmniej jednej rundy WRC 2020. Jeden z najbardziej doświadczonych kierowców w stawce pracuje nad programem obejmującym kilka rajdów.

- Spędziłem w Toyocie wspaniały czas i nadal chcę z nimi pracować - powiedział Latvala telewizji YLE. - Negocjuję start w Szwecji i Finlandii. Generalnie chciałbym pojawić się w pięciu rajdach. Będzie to trudne, ale trwają rozmowy.

Spośród trzech zespołów fabrycznych, żadnych oficjalnych informacji o swoim składzie nie przekazał jedynie M-Sport. Brytyjska stajnia mogłaby stanowić potencjalny kierunek dla Latvali, jednak ten wyklucza taką możliwość.

- Jeśli będę jeździł, to z pewnością będzie to Toyota. Mogę na 100 procent potwierdzić, że nie przejdę do M-Sportu.

Latvala nie ukrywa, że chciałby kontynuować rywalizację w pełnym cyklu, jednak rozumie decyzję swojego pracodawcy. Uczestnik ponad 200 rund WRC dodaje, że jeszcze się definitywnie nie poddaje i spróbuje wrócić do fabrycznego zespołu w 2021 roku.

- Oczywiście, że chciałbym nadal jeździć, ale mój sezon nie był najlepszy. W zasadzie był najgorszy odkąd dołączyłem do WRC. Było wiele czynników stresujących i wyniki okazały się słabe. Rozumiem, że Toyota, jako wielka firma, chciała myśleć o przyszłości.

- Jeśli chcę być w rajdowych mistrzostwach świata w 2021 roku, to muszę pojawić się na odcinkach [w przyszłym sezonie] i pokazać z dobrej strony. Nikt o mnie nie zapyta, jeśli przez rok nie będę jeździł.

- Spróbuję. Jeśli mi się nie powiedzie, a rezultaty nie będą dobre, to nie ma sensu dalej się starać - zakończył Jari Matti-Latvala.