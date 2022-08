Lefebvre był zdeterminowany

Stephane Lefebvre chciał przede wszystkim wykorzystać Ypres Rally do powiększenia przewagi na prowadzeniu w mistrzostwach Belgii, a jednocześnie sprawdzić się w walce z czołówką WRC 2.

Kierowca Citroena C3 Rally2, pilotowany przez Andy’ego Malfoy’a, objął prowadzenie w kategorii od drugiego odcinka specjalnego i nie oddał już go do samej mety. Francuski kierowca z dobrą znajomością belgijskich oesów stopniowo powiększał przewagę nad rywalami.

Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Otrzymał dwie kary czasowe za skrócenie trasy podczas obydwóch przejazdów próby Wijtschate, wyjeżdżając czterema kołami poza wyznaczoną drogę. Nałożone sankcje nie zmieniły jednak wyników końcowych.

W WRC 2 Andreas Mikkelsen i Torstein Eriksen (Skoda Fabia Rally2 evo) ustąpili im o 3,1s, a Yohan Rossell i Valentin Serraud, również podążający Citroenem, o 54,1s.

30-letni Lefebvre umocnił się na prowadzeniu w mistrzostwach Belgii.

- Zwycięstwo w klasie WRC 2 w Ypres Rally Belgium jest dla mnie spełnieniem marzeń - przyznał Lefebvre. - Często prowadziłem w tym rajdzie, ale nie udało mi się go wygrać aż do tej pory. W miniony weekend naprawdę byłem zdeterminowany, aby przeciąć linię mety. Dałem z siebie wszystko, ten wynik naprawdę wiele dla mnie znaczy.

- Za nami dobry rajd, podczas którego zgarnęliśmy kilka zwycięstw oesowych oraz odpowiednio zarządzaliśmy naszym tempem, gdy było to potrzebne - dodał. - Wraz z Andym czuliśmy się komfortowo w Citroenie C3 Rally2. Jesteśmy naprawdę zadowoleni z naszych osiągnięć. Zespół DG Sport wykonał świetną pracę.

Rossell, który z kolei korzystał z usług stajni PH Sport, w odniesieniu do swojej trzeciej lokaty w WRC 2 przekazał: - To trudny rajd ze zmiennymi warunkami drogowymi, więc dużo pracowaliśmy nad znalezieniem ustawień C3 Rally2, które byłyby dla mnie komfortowe. Udało nam się złapać dobry rytm na tutejszych oesach. Samochód miał niezły balans, chociaż wyczucie auta nie było perfekcyjne. To coś, nad czym będziemy pracowali, abyśmy byli szybcy od samego początku Rajdu Akropolu. Mimo wszystko zdobyliśmy mnóstwo punktów w klasyfikacji WRC 2 dzięki temu trzeciemu podium w sezonie.

