Limit budżetowy w WRC?

Koncepcja limitu kosztów została niedawno wprowadzona w Formule 1 w 2021 roku oraz w Formule E w poprzednim sezonie, aby zatrzymać szybko rosnące wydatki, które szkodziły tym dyscyplinom.

Obecnie zespoły rywalizujące w najwyższej klasie Rally1 w WRC działają bez narzuconych ograniczeń budżetowych, co oznacza, że producenci Toyota, Hyundai i M-Sport-Ford mogą wydawać na swoje programy dowolne kwoty.

Tymczasem promotor uważa, że nakłady pieniężne oddalają się od pierwotnie przewidzianej kwoty na hybrydowe samochody Rally1, wprowadzone w zeszłym roku. Szacuje się, że wartość pojazdu wynosi blisko milion euro, podczas gdy cena auta Rally2 jest ograniczona do około 200 000 euro.

WRC i FIA ujawniły, że wprowadzenie górnego pułapu finansowego jest obecnie przedmiotem trwających rozmów w ramach szerszej dyskusji dotyczącej długoterminowej ścieżki rozwoju WRC, której celem jest przyciągnięcie nawet czterech producentów.

- Praca w tym zakresie jest w toku. Pamiętam, kiedy ustalane były koszty dla obecnych samochodów. Nie mogę podać konkretnej liczby, ale wydatki trochę się oddalają w niewłaściwym kierunku - powiedział dyrektor sportowy Peter Thul z firmy WRC Promoter GmbH dla Autosport.com/Motorsport.com.

- Rozumiem, że ten sport jest kierowany przez inżynierów, którzy dążą do posiadania najszybszych samochodów. Jednak ograniczenie kosztów jest niezwykle ważne. Szefowie zespołów, które uczestniczą w programie Rally1, muszą jasno uzasadnić przed zarządem, dlaczego poniesione nakłady są uzasadnione - dodał.

Dyrektor techniczny FIA, Xavier Mestelan Pinon, zgadza się, że jeśli uda się zmniejszyć koszty technologii, będzie to korzystne dla producentów, którzy szukają lepszego zwrotu z inwestycji w udział w WRC. Ujawnił również, że ramy finansowe są istotnym tematem dla potencjalnych marek rozważających przyszły program w WRC.

- Uważam, że dla producenta bardziej sensowne jest wydawanie pieniędzy na marketing niż na jakieś szalone rozwiązania w silniku, żeby zaoszczędzić 10 gramów czy coś w tym rodzaju - powiedział Mestelan Pinon dla Autosport.com/Motorsport.com.

- Uważam, że jeśli uda nam się ograniczyć nakłady na technologię, będzie to bardziej sensowne, ponieważ marka będzie mogła efektywniej budować swoją obecność na rynku. To byłoby dobre zarówno dla nich, jak i dla mistrzostw. Mocno wierzę, że to jest dobra opcja. Jest to coś istotnego w F1 i Formule E i bierzemy to pod uwagę również u nas, jeśli wszyscy zgodzą się, że ma to sens - wspomniał.

Czytaj również: Potrójne zwycięstwo Skody

Dyrektor rajdowy FIA, Andrew Wheatley, dodał: - Można wprowadzić limit kosztów na różne sposoby, niekoniecznie musi to być oficjalnie określona granica wydatków. Może to być realizowane poprzez techniczne i sportowe przepisy, które zapewnią pożądany efekt. Uważam, że w przypadku Rally2, w aspekcie techniki, istnieje zawężony budżet, co przynosi zamierzone rezultaty.

Szef Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, popiera powyższe dążenia.

- Można wprowadzić kontrolę wydatków i zobaczyć, czy to poprawi wartość udziału w mistrzostwach. Ostatecznie chodzi o to, że należy osiągnąć lepsze korzyści z inwestycji, w porównaniu z innymi opcjami dostępnymi w sporcie motorowym - powiedział Abiteboul dla Autosport.com/Motorsport.com. - W Formule 1 jest taki limit, w WEC i Formule E również, więc czemu nie wprowadzić tego tutaj?

- Należy przyjrzeć się wartości samochodów. Czy potrzebujemy zaawansowanych elementów aerodynamicznych? Owszem, kocham aero, ale pozwólmy, że rozwiązania te będą stosowane tam, gdzie są potrzebne, czyli w Formule 1. Rzecz jasna, należy znaleźć sposób, aby auta wyglądały spektakularnie, ale czy ogranicza się to do dużego tylnego skrzydła? Nie sądzę - dodał.

- Spójrzmy na to świeżym okiem. Jestem bardzo za wprowadzeniem właściwego rozwiązania technologicznego, które umożliwi ściganie się w trybie pełnej elektryczności w określonych okolicznościach, ale tego nie zrobimy z hybrydą. Napęd hybrydowy nie jest tym, czego potrzebujemy - podsumował.

Szef Toyota Gazoo Racing WRT, Jari-Matti Latvala, zgadza się, że budżet pożytkowany na samochody powinien zostać zawężony, ale niekoniecznie popiera podążanie drogą Formuły 1.

- Jedyną rzeczą, którą widzę, jest konieczność obniżenia kosztów rajdówek. Są one zbyt drogie, i to jest obszar, którym należy się zająć - powiedział Fin. - Nie sądzę, że granica wydatków będzie pomocna. Pytanie brzmi bardziej: jak możemy uczynić samochody tańszymi w eksploatacji?

Podobnie wyraża się Richard Millener, prowadzący ekipę M-Sport Ford, która działa z najmniejszym budżetem spośród trzech zespołów obecnych w stawce Rally1.

- Mam obawy dotyczące restrykcji finansowych, ponieważ rozmawiałem z niektórymi osobami związanymi z F1, które wskazały mi, że pilnowanie się tych przepisów jest tak naprawdę kosztowne - mówił Millener. - Jeśli jednak zagwarantuje to obecność dwóch kolejnych producentów, wtedy rozważyłbym tę kwestię. Jednak obecnie nasz sport nie jest na tyle rozwinięty, aby sięgać po takie zasady.

- Oczywiście istnieje koncepcja budżetowej granicy i możemy ją omówić. Krąży wiele różnych pomysłów w kontekście większych korzyści z udziału w tym sporcie. Głównie chodzi o lepsze wykorzystanie działań marketingowych i przyciągnięcie większej liczby kibiców. Musimy nauczyć się lepszego promowania mistrzostw. Liberty Media wydało miliony na swoje działania i spójrzcie, jakie przyniosło to korzyści Formule 1 - podsumował.

Video: Podsumowanie Rajdu Portugalii 2023