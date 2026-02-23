Lindholm bez Hamalainen
Emil Lindholm potwierdził dziś, że będzie w tym roku kontynuował starty w Rajdowych Mistrzostwach Świata, ale z innym pilotem na prawym fotelu.
Emil Lindholm, Reeta Hämälainen, Toksport WRT Skoda Fabia Evo Rally2
Autor zdjęcia: Red Bull Content Pool
Fin ogłosił w poniedziałek, że wystartuje w co najmniej pięciu rundach WRC2. Ponownie pojedzie Skodą Fabią RS Rally2, przygotowaną przez zespół Toksport, ale z innym pilotem.
Do pierwszego tegorocznego startu dojdzie w asfaltowym Rajdzie Chorwacji. Kilka tygodni później Lindholm pojawi się Wyspach Kanaryjskich. Po pięciu rajdach zostanie przeanalizowana sytuacja w klasyfikacji WRC2 i zapadnie decyzja w sprawie dwóch kolejnych rund.
- Rajdy Chorwacji, Wysp Kanaryjskich i Finlandii są już potwierdzone, a pozostałe rundy ogłosimy później – powiedział Lindholm.
- Dwa pierwsze rajdy są asfaltowe, ale bardzo się od siebie różnią. Na szczęście znam obie imprezy i je lubię. Oczywiście Rajd Finlandii również jest w moim programie.
Linholm rozpocznie sezon z nowym pilotem. Reeta Hamalainen towarzyszyła mu od 2021 roku, ale kierowca nie usłyszy już jej charakterystycznego sposobu czytania notatek. Hamalainen nie odchodzi jednak całkowicie z zespołu.
- Wielkie podziękowania dla Reety za wszystko. Razem osiągnęliśmy wiele i bardzo się cieszę, że nasza współpraca będzie kontynuowana. Reeta będzie pracować w naszym zespole jako szpieg. Doskonale zna na i rozumie mój język notatek i nadal będzie ważną częścią całego projektu – podkreślił kierowca.
Emil Lindholm, Hyundai Motorsport
Autor zdjęcia: Hyundai Motorsport
Nowym pilotem Lindholma zostanie Brazylijczyk Gabriel Morales, który w ostatnich latach mieszkał w Finlandii. 36-latek wziął udział w 23 rundach WRC.
- Zeszłego lata brazylijscy kierowcy rajdowi przyjechali do Lahti na szkolenie. Zastępowałem Teemu Suninena, a Gabriel trenował tam pilotów. Spotykałem się z nim wcześniej na rajdach WRC, ale nie wiedziałem, że mieszka w Espoo już od półtora roku. Czytał mi notatki podczas testów i sesji treningowych po fińsku i postanowiliśmy kontynuować współpracę w nadchodzącym sezonie – dodał.
Lindholm i Hamalainen najlepiej będą wspominać sezon 2022, podczas którego sięgnęli po mistrzostwo w WRC2 Open i WRC2 Junior.
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najnowsze wiadomości
Lindholm bez Hamalainen
Hamilton: Nigdzie się nie wybieram
Ognisty powrót
Russell przestrzega przed Red Bullem
Hyundai postawił aż na pięciu
Hyundai modernizuje
Evans: Muszę być bardziej bezwzględny
Rovanpera: Będzie mi tego brakowało
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.
Najciekawsze komentarze