Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
WRC

Lindholm bez Hamalainen

Emil Lindholm potwierdził dziś, że będzie w tym roku kontynuował starty w Rajdowych Mistrzostwach Świata, ale z innym pilotem na prawym fotelu.

Piotr Furman
Opublikowano:
Emil Lindholm, Reeta Hämälainen, Toksport WRT Skoda Fabia Evo Rally2

Emil Lindholm, Reeta Hämälainen, Toksport WRT Skoda Fabia Evo Rally2

Autor zdjęcia: Red Bull Content Pool

Fin ogłosił w poniedziałek, że wystartuje w co najmniej pięciu rundach WRC2. Ponownie pojedzie Skodą Fabią RS Rally2, przygotowaną przez zespół Toksport, ale z innym pilotem.

Do pierwszego tegorocznego startu dojdzie w asfaltowym Rajdzie Chorwacji. Kilka tygodni później Lindholm pojawi się Wyspach Kanaryjskich. Po pięciu rajdach zostanie przeanalizowana sytuacja w klasyfikacji WRC2 i zapadnie decyzja w sprawie dwóch kolejnych rund.

- Rajdy Chorwacji, Wysp Kanaryjskich i Finlandii są już potwierdzone, a pozostałe rundy ogłosimy później – powiedział Lindholm.

Czytaj również:

- Dwa pierwsze rajdy są asfaltowe, ale bardzo się od siebie różnią. Na szczęście znam obie imprezy i je lubię. Oczywiście Rajd Finlandii również jest w moim programie.

Linholm rozpocznie sezon z nowym pilotem. Reeta Hamalainen towarzyszyła mu od 2021 roku, ale kierowca nie usłyszy już jej charakterystycznego sposobu czytania notatek. Hamalainen nie odchodzi jednak całkowicie z zespołu.

- Wielkie podziękowania dla Reety za wszystko. Razem osiągnęliśmy wiele i bardzo się cieszę, że nasza współpraca będzie kontynuowana. Reeta będzie pracować w naszym zespole jako szpieg. Doskonale zna na i rozumie mój język notatek i nadal będzie ważną częścią całego projektu – podkreślił kierowca.

Emil Lindholm, Hyundai Motorsport

Emil Lindholm, Hyundai Motorsport

Autor zdjęcia: Hyundai Motorsport

Nowym pilotem Lindholma zostanie Brazylijczyk Gabriel Morales, który w ostatnich latach mieszkał w Finlandii. 36-latek wziął udział w 23 rundach WRC.

- Zeszłego lata brazylijscy kierowcy rajdowi przyjechali do Lahti na szkolenie. Zastępowałem Teemu Suninena, a Gabriel trenował tam pilotów. Spotykałem się z nim wcześniej na rajdach WRC, ale nie wiedziałem, że mieszka w Espoo już od półtora roku. Czytał mi notatki podczas testów i sesji treningowych po fińsku i postanowiliśmy kontynuować współpracę w nadchodzącym sezonie – dodał.

Lindholm i Hamalainen najlepiej będą wspominać sezon 2022, podczas którego sięgnęli po mistrzostwo w WRC2 Open i WRC2 Junior.

Czytaj również:

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł M-Sport widzi pozytywy

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Piotr Furman

Hamilton: Nigdzie się nie wybieram

Formuła 1
Formuła 1
Hamilton: Nigdzie się nie wybieram

Ognisty powrót

Formuła 1
Formuła 1
Ognisty powrót

Pierwsze przymiarki Bottasa

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa

Najnowsze wiadomości

Lindholm bez Hamalainen

WRC
WRC WRC
Lindholm bez Hamalainen

Hamilton: Nigdzie się nie wybieram

Formuła 1
F1 Formuła 1
Hamilton: Nigdzie się nie wybieram

Ognisty powrót

Formuła 1
F1 Formuła 1
Ognisty powrót

Russell przestrzega przed Red Bullem

Formuła 1
F1 Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
Russell przestrzega przed Red Bullem

Prime

Poznaj pakiet premium

Hyundai postawił aż na pięciu

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Autor Piotr Furman
Hyundai postawił aż na pięciu

Hyundai modernizuje

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Autor Piotr Furman
Hyundai modernizuje

Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Rovanpera: Będzie mi tego brakowało

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Rovanpera: Będzie mi tego brakowało
Zobacz więcej