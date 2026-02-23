Fin ogłosił w poniedziałek, że wystartuje w co najmniej pięciu rundach WRC2. Ponownie pojedzie Skodą Fabią RS Rally2, przygotowaną przez zespół Toksport, ale z innym pilotem.

Do pierwszego tegorocznego startu dojdzie w asfaltowym Rajdzie Chorwacji. Kilka tygodni później Lindholm pojawi się Wyspach Kanaryjskich. Po pięciu rajdach zostanie przeanalizowana sytuacja w klasyfikacji WRC2 i zapadnie decyzja w sprawie dwóch kolejnych rund.

- Rajdy Chorwacji, Wysp Kanaryjskich i Finlandii są już potwierdzone, a pozostałe rundy ogłosimy później – powiedział Lindholm.

- Dwa pierwsze rajdy są asfaltowe, ale bardzo się od siebie różnią. Na szczęście znam obie imprezy i je lubię. Oczywiście Rajd Finlandii również jest w moim programie.

Linholm rozpocznie sezon z nowym pilotem. Reeta Hamalainen towarzyszyła mu od 2021 roku, ale kierowca nie usłyszy już jej charakterystycznego sposobu czytania notatek. Hamalainen nie odchodzi jednak całkowicie z zespołu.

- Wielkie podziękowania dla Reety za wszystko. Razem osiągnęliśmy wiele i bardzo się cieszę, że nasza współpraca będzie kontynuowana. Reeta będzie pracować w naszym zespole jako szpieg. Doskonale zna na i rozumie mój język notatek i nadal będzie ważną częścią całego projektu – podkreślił kierowca.

Emil Lindholm, Hyundai Motorsport Autor zdjęcia: Hyundai Motorsport

Nowym pilotem Lindholma zostanie Brazylijczyk Gabriel Morales, który w ostatnich latach mieszkał w Finlandii. 36-latek wziął udział w 23 rundach WRC.

- Zeszłego lata brazylijscy kierowcy rajdowi przyjechali do Lahti na szkolenie. Zastępowałem Teemu Suninena, a Gabriel trenował tam pilotów. Spotykałem się z nim wcześniej na rajdach WRC, ale nie wiedziałem, że mieszka w Espoo już od półtora roku. Czytał mi notatki podczas testów i sesji treningowych po fińsku i postanowiliśmy kontynuować współpracę w nadchodzącym sezonie – dodał.

Lindholm i Hamalainen najlepiej będą wspominać sezon 2022, podczas którego sięgnęli po mistrzostwo w WRC2 Open i WRC2 Junior.

