Łotwa bez WRC

Obydwie strony wykazały zainteresowanie tematem. Pomysł łączonej rundy ERC i WRC popierał promotor mistrzostw Europy, Eurosport Events. Ostatecznie RA Events postanowił skoncentrować wysiłki na przeprowadzeniu drugiej rundy ERC w terminie 14-16 sierpnia.

- Po pierwsze, dziękujemy firmie WRC Promoter, że uznała iż Rally Liepāja wart jest włączenia do WRC - powiedział dyrektor RA Events, Raimonds Strokšs. - To wielkie docenienie pracy, jaką wykonaliśmy od 2012 roku, gdy rozpoczęliśmy przygotowania do pierwszego Rally Liepāja w 2013. Chcieliśmy również podziękować FIA i Eurosport Events za wsparcie.

W ostatnich dniach wykonaliśmy niesamowitą robotę. Pokazaliśmy Promotorowi WRC, że my i cała Łotwa nie boimy się ciężkiej pracy. Zaakceptowaliśmy tak wielkie wyzwanie, jak organizacja rundy WRC w wyjątkowo krótkim okresie czasu. Różne powody sprawiły, że ustaliliśmy, iż Rally Liepāja nie będzie nową rundą w tegorocznym, zrewidowanym kalendarzu WRC.

Chciałbym podziękować rządowi Łotwy, miastom - gospodarzom rajdu, naszym partnerom, mediom i wszystkim rajdowym entuzjastom za okazane zaufanie i poparcie. Musimy pamiętać, że była to wyjątkowa szansa dla Łotwy i Rally Liepāja. Znaleźliśmy się o krok od goszczenia po raz pierwszy rundy WRC nad Bałtykiem. Musimy ustalić, do czego może ta szansa doprowadzić w przyszłości.