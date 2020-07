Lipawa zmierza do WRC

Rajd z bazą w Lipawie zaplanowano w terminie 14-16 sierpnia jako drugą rundę mistrzostw Europy. W razie powodzenia rozmów, nad Bałtykiem doszłoby również do wznowienia mistrzostw świata.

- W poniedziałek przeprowadziliśmy pierwsze rozmowy z WRC Promoter - poinformował szef RA Events, Raimonds Strokšs. - Przedyskutowaliśmy różne aspekty organizacyjne, warunki i wiele innych tematów, uzależniających goszczenie przez Łotwę rundy Rajdowych Mistrzostw Świata obok rundy ERC. Chciałbym podkreślić, że to dopiero pierwsze rozmowy i żadna ze stron nie jest bliska podjęcia ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Dla nas byłoby to bardzo duże wyzwanie, ponieważ do rajdu pozostały tylko dwa miesiące. Zaprosimy do dyskusji naszych partnerów - rząd Łotwy, władze miast Lipawa i Talsi. Celem będzie ustalenie obowiązków organizacyjnych, warunków finansowych i innych aspektów tej propozycji. Tylko pracując razem w szybkim tempie możemy znaleźć rozwiązanie, jak gościć na Łotwie rundę WRC obok ERC.