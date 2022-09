Zwycięzcy Rajdu Monte Carlo przyjechali do Grecji, by zaliczyć swój czwarty tegoroczny występ.

Francuzi po raz kolejny pokazali, że pomimo ograniczonego programu, nie odstają od obecnej czołówki. Prowadzili po piątkowym etapie z przewagą 1,7 s, po drodze wygrywając cztery oesy. Inauguracyjną próbę sobotniej części dziesiątej rundy sezonu WRC 2022 zakończyli z drugim czasem i mieli w zapasie 19 s nad kolejną załogą.

Tuż przed metą stop OS8 pojawił się jednak problem z alternatorem, który spowodował rozładowanie się akumulatora. Loeb i Galmiche próbowali usprawnić Forda Pumę Rally1 na dojazdówce do kolejnego odcinka, ale przekroczyli limit spóźnień. Uruchomiona wreszcie Puma i tak popsuła się ponownie kilkaset metrów dalej.

Loeb poinformował, że rezygnuje z powrotu w systemie SuperRally. Dziewięciokrotny mistrz świata podkreślił, iż są jedynie trzy oesy, a on wraz z Galmiche musieliby w niedzielę odkurzać drogę. Ponadto M-Sport ma niewiele czasu, by przygotować się do wysyłki samochodów do Nowej Zelandii i to również miało znaczenie przy podejmowaniu decyzji.

Polecane video: