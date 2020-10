Po dwóch odcinkach specjalnych, które znalazły się w piątkowej części Rajdu Turcji, Loeb i Elena mają 1,2s przewagi nad kolegami zespołowymi - Thierrym Neuvillem i Nicolasem Gilsoulem.

Trójkę kompletują Sebastien Ogier i Julien Ingrassia (+1,3s). Załoga Toyoty zapisała na swoje konto OS2, pokonując Loeba o 0,5s i Rovanperę o 1,3s.

- Nie spodziewałem się, że wyjdziemy dziś na prowadzenie, to fajne - nie ukrywał zadowolenia Sebastien Loeb. - Starałem się jechać szybko mimo tego kurzu. Opis trasy był bardzo precyzyjny.

- Było jak na Power Stage. Dałem z siebie wszystko, ale wiele więcej nie mogliśmy teraz zrobić. Mam nadzieję, że jutro przed nami będzie kilka samochodów - mówił Ogier na mecie 11,32 kilometrowego odcinka Gökçe.

Niezadowolenia z jazdy w dużym kurzu nie ukrywał Thierry Neuville. Na OS2 do Ogiera stracił pięć sekund: - Jestem naprawdę zdenerwowany. Co roku jest to samo.

Czwarte miejsce w rajdzie zajmują Elfyn Evans i Scott Martin. Są 2,1s za liderami, a do kolegów z Toyoty tracą 0,8s. Piątek zamknęli czwartym czasem na OS2.

Piąta jest trzecia z załóg Toyoty - Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen (+2,7s): - Było naprawdę dużo kurzu, oes w związku z tym był bardzo trudny. Miejmy nadzieję, że czas był dobry w porównaniu z chłopakami z tyłu.

Teemu Suninen i Jarmo Lehtinen są najszybszymi reprezentantami ekipy M-Sport Ford (+4,2s): - Kurz stanowił straszny problem. Było wiele miejsc, gdzie miałem kłopot, aby cokolwiek zobaczyć.

Ott Tanak i Martin Jarveoja byli na OS2 5,1s za Ogierem, a w generalce stracili aż cztery pozycje spadając na siódme miejsce (+4,8s): - Wiedzieliśmy, że tak będzie z tym kurzem. Jestem zawiedziony.

Dziesiątkę kompletują: Lappi/Ferm (+6,6s), Greensmith/Edmondson (+16,1s), Loubet/Landais (+28,5s).

Liderzy WRC 2 – Adrien Fourmaux i Renauld Jamoul są jedenastą załogą rajdu.

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zajmują drugie miejsce w WRC 3, trzynaste w generalce. Rywale z kategorii - Marco Bulacia i Marcelo Der Ohannesian wyprzedzają ich o 12,4s.