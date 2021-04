Loeb przez zdecydowaną większość swojej rajdowej kariery związany był z Citroenem. Z francuską marką - i Danielem Eleną u boku - świętował dziewięć mistrzowskich laurów w klasyfikacji generalnej. Regularne starty zakończył po sezonie 2012, choć w 2013 - przy bardzo ograniczonym programie - zapisał na swoje konto kolejne dwie rundy WRC.

Poważniejszy „comeback” nastąpił w 2018 roku. Loeb i Elena wystartowali w trzech rundach Citroenem C3 WRC. W Rajdzie Katalonii odnieśli błyskotliwe zwycięstwo, wykorzystując swoje doświadczenie przy doborze opon. Mimo odniesionego wspólnie sukcesu, obie strony nie osiągnęły porozumienia. Loeb pożegnał Citroena i zasilił szeregi Hyundaia. Współpraca trwała dwa sezony. Na szczeblu światowego czempionatu dziewięciokrotni mistrzowie świata wystąpili w i20 Coupe WRC osiem razy. Dwa razy (Chile 2019 i Turcja 2020) stanęli na najniższym stopniu podium.

Mimo że obecnie sportowe aktywności Loeba koncentrują na Dakarze oraz elektrycznej serii Extreme E, Francuz nie zapomina kompletnie o rajdach. Pytany przez serwis DirtFish o ewentualny udział w WRC, odpowiedział:

- Nie myślałem o tym. Może? Nie przyglądałem się temu [uważnie] - odparł Loeb. - Najważniejszymi rzeczami w tym roku są Dakar i XE.

- Może gdyby ktoś zadzwonił...? Jeśli Malcolm [Wilson, szef M-Sportu] będzie mnie potrzebował i zapyta czy nie pojechałbym rajdu, czemu nie? Nie chodzi tylko o Monte [Carlo]. Są i inne rajdy. Gdyby Malcolm pewnego dnia chciał kogoś nie na sezon, ani nie na pół, czemu nie? Do Finlandii nie pojadę, ale Turcja była fajnym przeżyciem.

Wilson poproszony o komentarz do słów Loeba, nawiązał do 2005 roku, kiedy był bliski zakontraktowania Francuza: - Kiedyś dyskusje było bardzo zaawansowane. Omawialiśmy czego by potrzebował i jak mogłoby to zadziałać. Miło jest słyszeć, że wciąż jest zainteresowany.

- Oczywiście, moim priorytetem jest budowa składu na pełny etat, ale na pewno przyjrzymy się temu. Seb to ktoś, z kim zawsze chciałbym mieć kontakt.

Sebastien Loeb i Daniel Elena wystartowali razem w 180 rundach WRC i wygrali 79 z nich.