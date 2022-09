Nieco ponad dwa miesiące po Rajdzie Safari, Sebastian Loeb znów przywdzieje barwy stajni M-Sport Ford.

Ekipie z Cumbrii ostatnio nie wiodło się najlepiej. Za sobą mają nieudany występ w Ypres Rally, dziewiątej rundzie WRC 2022.

W Belgii wypadki mieli ich reprezentanci - Craig Breen i Paul Nagle oraz Adrien Fourmaux i Alexandre Coria. Najwyżej sklasyfikowaną Pumą Rally1 w końcowych wynikach była ta w rękach Gusa Greensmitha pilotowanego przez Jonasa Anderssona, ale było to dopiero 19 miejsce bowiem i oni nie uniknęli przygód na tamtejszych asfaltach.

Przy powyższych okolicznościach start Loeba postrzegany jest jako próba przywrócenia kampanii M-Sportu na właściwe tory w końcówce sezonu.

Alzatczyk ma na koncie trzy triumfy w Rajdzie Akropolu, w edycjach 2012, 2008 i 2005.

- Grecja jest fajnym rajdem, zawsze go lubiłem - powiedział Loeb. - To już jednak jest inna impreza w porównaniu do tej, którą znałem. Trasy nie są aż tak nierówne. Chociaż kilka odcinków specjalnych pozostało niezmienionych, w większości przypadków będziemy zaczynać od zera.

Ostrożnie podchodzi do rozpoczynającej się już jutro greckiej rundy mistrzostw świata, która powróciła do kalendarza WRC w zeszłym roku. Francuz pozostaje też na baczności biorąc pod uwagę przebieg jego dwóch poprzednich rajdów, kiedy to błąd w Portugalii oraz problemy techniczne w Kenii przeszkodziły w zanotowaniu dobrych wyników.

- To nie jest łatwe wydarzenie, ale świetnie się tu jeździ i nie mogę doczekać się rozpoczęcia rywalizacji. Mam nadzieję, że złapię dobry rytm, podobny jak w Kenii i Portugalii. Liczę, że pójdzie nam tym razem nieco lepiej, bez żadnych błędów i trudności, co stanowi główny cel - wskazał.

- Testy ułożyły się dobrze, odczucia za kierownicą samochodu były poprawne – dodał. - Pracowaliśmy nad ustawieniami zawieszenia, dyferencjałów i systemu hybrydowego. Wydaje się, że wszystko poszło dobrze. Jesteśmy gotowi na ten rajd.

Video: Testy przed Rajdem Akropolu 2022 - Sebastien Loeb i Isabelle Galmiche