Łotysze od dawna starali się o rundę światowego czempionatu, a ich szanse wzrosły gdy WRC Promoter przejął pod opiekę również mistrzostwa Europy. Rajd Lipawy jest częścią FIA ERC od sezonu 2013 i co roku zbiera dobre opinie.

Propozycję dołączenia do mistrzostw świata Łotysze - a konkretnie RA Events, organizator Rajdu Lipawy - otrzymali już w 2021 roku. Wtedy WRC Promoter przedstawił swoje wymagania, także logistyczne, które muszą zostać spełnione do czasu debiutu przewidzianego na sezon 2024.

Organizatorom udało się pozyskać potrzebne fundusze, w tym rządowe wsparcie i w piątek poinformowano, że światowa czołówka w przyszłym roku powalczy na łotewskich szutrach. Dokładna data imprezy - przemianowanej na Rajd Łotwy - nie została jeszcze zatwierdzona.

- Od zawsze naszym celem było utrzymanie jednego wolnego miejsca w kalendarzu WRC, by umożliwić rotację imprez między ERC i WRC - powiedział Peter Thul, odpowiedzialny za sprawy sportowe w WRC Promoter.

- Tet Rally Latvia jest pierwszym rajdem, któremu przyznano to miejsce, i jest to wyraz uznania jego sportowej i promocyjnej doskonałości oraz zaangażowania łotewskiego rządu.

- Ta decyzja podkreśla także strategiczne znaczenie regionów bałtyckich dla WRC. Od dawna kooperujemy z nadawcą TV3 i nie możemy doczekać się rozszerzenia tej współpracy w 2024 roku.

Trasa rajdu rozciągać się będzie od Rygi po Lipawę i obejmie regiony: Talsi, Tukums, Kuldiga i Dienvidkurzeme.

- To spełnienie marzeń - przyznał Raimonds Strokss. - Nasza praca zaczęła się wiele lat temu i w końcu doprowadziła do wytyczenia Łotwie jasnej ścieżki do WRC w 2024 roku.

- Dla RA Events, jako organizatora rajdu, to ogromny kamień milowy i wielka odpowiedzialność. Mamy jednak wiarygodnych partnerów w postaci łotewskiego rządu, naszego rajdowego miasta Lipawy, stolicy Rygi oraz sponsora głównego - firmy Tet. Poza nimi jest szeroki zespół entuzjastów, z którymi możemy to osiągnąć i stawić czoła wszystkim stojącym przed nami wyzwaniom.

Łotwa została 36 krajem gospodarzem rundy WRC.

Tegoroczny Rajd Lipawy - w randze mistrzostw Europy - odbędzie się w dniach 16-18 czerwca.

