Loubet po okrojonym programie w 2020 roku, miał w tym sezonie zaliczyć pełny program za kierownicą Hyundaia i20 Coupe WRC. Trudny początek rywalizacji, pełen błędów i - w najlepszym wypadku - kończenie rajdów w systemie Rally2 sprawił, że zrezygnowano ze startów w Kenii oraz Finlandii.

Loubet miał pojawić się w stawce podczas Rajdu Katalonii oraz ACI Rally Monza. Tak się jednak nie stanie. Francuz został potrącony przez samochód. Sam kierowca nie ujawnia szczegółów zdarzenia, podkreślając jednak, że może mówić o dużym szczęściu, mając tylko złamane biodro.

- Jest pewna zmiana w moim programie. Rehabilitacja zamiast końcówki sezonu WRC - przekazał Loubet. - Powiecie mi: „och, co za pech”. Uwierzcie mi jednak, że mogę mówić o dużym szczęściu. Potrącił mnie samochód, a mam tylko złamane biodro.

- To trudny rok i trudny sezon. Jednak co cię nie zabije, to cię wzmocni. Nie mogę się już doczekać przyszłego roku. Chcę pokazać swój potencjał za kierownicą samochodu.

Jak dotychczas najlepszym wynikiem Loubeta - triumfatora WRC 2 z 2019 roku - w klasyfikacji generalnej rundy mistrzostw świata jest siódme miejsce, wywalczone dwukrotnie: w ubiegłym roku na Sardynii i w tym roku w Estonii.

