Pierre-Louis Loubet prowadził Hyundaia i20 Coupe WRC ekipy 2C w ciągu ostatnich dwóch sezonów oraz zdobył z tym zespołem tytuł w WRC 2 w 2019 roku zasiadając za kierownicą Skody Fabii Rally2 evo.

24-latek poinformował, że współpraca ta dobiegła końca.

- Mieliśmy dwuletni kontrakt i pod koniec terminu jego wygaśnięcia postanowiliśmy, że nie przedłużymy umowy - powiedział Loubet dla serwisu DirtFish.

- Zrobiliśmy wspólnie wiele dobrych rzeczy i myślę, że zarówno dla mnie, jak i dla nich, to wspaniałe, że znaleźliśmy się w WRC. Mieliśmy kilka bardzo dobrych momentów - dodał.

- Natomiast ten rok był bardzo trudny z wielu, różnych powodów, ale nie będę już w to się zagłębiał, bowiem sezon się skończył. W każdym razie udało nam się sięgnąć wcześniej po tytuł w WRC 2, przy wysokim poziomie rywalizacji, za co zawsze będę im wdzięczny - kontynuował.

Loubet faktycznie miał trudny sezon 2021, który zakończył się przedwcześnie, gdy został potrącony przez samochód w wypadku, do którego doszło na ulicach Paryża. Z powodu kontuzji był zmuszony pominąć zarówno Rajd Katalonii, jak i Rajd Monzy, wcześniej odpuścił też start w Finlandii.

Natomiast jego proces powrotu do zdrowia przebiega „całkiem dobrze”.

- To ciężka praca, ale jest coraz lepiej. W październiku i listopadzie siedziałem wyłącznie w domu, więc cieszę się, że teraz mogę już wziąć się za uprawianie jakiegoś sportu - poinformował.

Nie będzie jednak wystarczająco sprawny, aby wystartować w styczniowym Rajdzie Monte-Carlo.

- To będzie dla mnie niemożliwe - powiedział. - Nadal nie jestem wystarczająco sprawny, aby prowadzić samochód rajdowy. Mam jednak nadzieję, że w lutym lub może trochę później, już się uda. Zacznę od e-Trophée Andros, tam bowiem jest do przejechania tylko sześć okrążeń w ciągu dnia, więc nie jest to aż tak wymagające fizycznie.

Zapytany, czy wróci do mistrzostw świata w sezonie 2022, Loubet odpowiedział: - Na razie nie mogę nic powiedzieć, pracujemy nad tym. Mam nadzieję, że tak.

- To był super trudny sezon, ale czuję się po nim dużo mocniejszy, dlatego naprawdę mam nadzieję, że w przyszłym roku pójdzie nam lepiej - zakończył.