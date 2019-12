Loubet: To był fantastyczny rok

Francuz został mistrzem WRC 2 pokonując Kajetana Kajetanowicza o trzy punkty. Vincent Landais wśród pilotów był o trzy punkty lepszy od Macieja Szczepaniaka.

- To był wspaniały rok z zespołem 2C Competition. Wystartowaliśmy tylko w sześciu rajdach, ale to wystarczyło to tytułu mistrza w WRC 2. Dziękuję wszystkim partnerom za wsparcie, które oferowali mi od początku oraz Vincentowi, któremu wiele zawdzięczam - komentował Loubet.

- Oczywiście nasze myśli pozostają z mieszkańcami Nowej Południowej Walii, którzy przeżywają dramatyczne momenty. Wyrażamy nasz szacunek dla strażaków, którzy chronią wszystkich - dodał o sytuacji w Australii.

Francuz zadedykował swoje mistrzostwo Anthoine'owi Hubertowi, który zginął w tragicznym wyścigu Formuł 2 w Spa.

Loubet został pierwszym francuskim kierowcą, który wywalczył tytuł w WRC 2. Żaden Francuz nie triumfował także w poprzedzających mistrzostwa WRC 2 zmaganiach SWRC. Jeden tytuł mają także Czesi (Jan Kopecky, 2018), Szwedzi (Pontus Tidemand, 2017), Polacy (Robert Kubica, 2013), Irlandczycy (Craig Breen, 2012) i Hiszpanie (Xavier Pons, 2010).