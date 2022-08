Po trudnej przeprawie w Finlandii niespełna dwa tygodnie temu, M-Sport Ford jest gotowy do zmierzenia się z jednymi z najsłynniejszych oesów asfaltowych w Europie. Przed załogami ich zespołu do pokonania 20 prób o łącznej długości blisko 282 kilometrów.

W najwyższej klasie ekipę z Cumbrii będą reprezentowali Craig Breen i Paul Nagle, Gus Greensmith i Jonas Andersson oraz Adrien Fourmaux i Alexandre Coria.

Breen już szósty raz wystąpi w Ypres Rally. W zeszłym roku zajął drugie miejsce w tej imprezie reprezentując stajnię Hyundaia. W sezonie 2019, gdy zawody nie były rundą mistrzostw świata, triumfował podążając VW Polo R5.

- Fajnie jest tam wrócić, to rajd, który lubię - przyznał Breen. - Startowałem tam wiele razy i w zeszłym roku poszło nam wyjątkowo dobrze; cały czas walczyliśmy o zwycięstwo i prezentowaliśmy niezłą prędkość. Wygraliśmy to wydarzenie w sezonie 2019, zanim trafiło do kalendarza mistrzostw świata, więc mamy kilka dobrych wspomnień.

- Liczę, że sięgniemy po dobry wynik i zademonstrujemy szybkość samochodu, który od samego początku miał dobre tempo na asfalcie. Zobaczymy, co uda nam się zrobić - dodał.

Czytaj również: Duże nadzieje Hyundaia

Dla Fourmauxa to prawie domowa impreza. Jego dom rodzinny znajduje się czterdzieści kilometrów od parku serwisowego.

- Cieszę się z możliwości ponownego startu w asfaltowym Ypres Rally, w tym naprawdę technicznym rajdzie. Jest tu wiele różnych poziomów przyczepności i mnóstwo skrzyżowań, gdzie musimy być szybcy i skuteczni - przekazał Fourmaux. - Czeka na nas wiele szybkich i wąskich odcinków specjalnych. To rajd położony najbliżej mojego domu rodzinnego, więc mam nadzieję, że zobaczę wielu swoich kibiców. Moim celem na ten tydzień jest odzyskanie pewności siebie na asfalcie i ukończenie zawodów na przyzwoitej pozycji.

Czytaj również: Pierwsza szansa Rovanpery

Podobnie jak Fourmaux, Greensmith zaliczy swój drugi start w tym wydarzeniu

- Ypres Rally jest trudną i wyjątkową imprezą, ponieważ jest tam niezwykle mało miejsca na błędy na bardzo wąskich drogach z blisko znajdującymi się rowami. To podstępny rajd mimo, że na papierze wygląda na dość łatwy - powiedział Greensmith. - Przez cały rok nasz samochód spisywał się dobrze, dlatego liczę na dobry wynik.

Po debiucie w Finlandii w Pumie Rally1, Jari Huttunen i Mikko Lukka wracają do Fiesty Rally2 reprezentując M-Sport w WRC 2.

- Finlandia była dla mnie bardzo ekscytującym wydarzeniem i naprawdę dużym wyzwaniem, ale miło będzie wrócić do Rally2 w nadchodzącej imprezie - mówił Huttunen. - Zaliczyliśmy mocny występ w zeszłym roku tutaj w Belgii i format rajdu pozostał mniej więcej taki sam, więc mamy nadzieję, że wykorzystamy zdobytą wiedzę w kontekście uzyskania kolejnego dobrego wyniku.

Richard Millener, szef zespołu, dodał: - Czujemy się pewnie przed tym rajdem. Wiemy, że Puma jest mocna na asfalcie, więc zobaczymy co uda się zrobić i czy wrócimy do Cumbrii z jakimiś pucharami w bagażniku.

Video: Craig Breen i Paul Nagle - Testy przed Ypres Rally 2022