Red Bull dołączył do grona sponsorów Adriena Fourmauxa. Francuz, wchodzący w skład zespołu M-Sport, łączy w tym roku program startów w mistrzostwach świata w kategorii WRC 2 oraz w najwyższej klasie WRC.

Logotypy Red Bulla znajdą się na Fieście Rally2 załogi Fourmaux/Jamoul już od rozpoczynającego się w piątek Arktycznego Rajdu Finlandii, a następnie na Fieście WRC w Rajdzie Chorwacji, trzeciej rundzie tegorocznych mistrzostw świata.

- Jestem naprawdę podekscytowany z awansu do klasy WRC w tym roku i możliwości podążania drogą moich rajdowych bohaterów - powiedział Adrien Fourmaux. - Ten sezon jest dla mnie niezwykle ważny. To bardzo motywujące, że nie tylko M-Sport we mnie wierzy, ale teraz również Red Bull wesprze moją podróż.

- Sezon 2021 rozpoczął się dla mnie dobrze od drugiego miejsca w WRC 2 w Rajdzie Monte Carlo - dodał. - Kolejnym celem jest włączenie się do walki o dobry wynik w ten weekend w Arktycznym Rajdzie Finlandii, gdzie będę kontynuował rywalizację w WRC 2 przy wsparciu Red Bulla i M-Sportu. Skupiam się również na przygotowaniach do debiutu w samochodzie WRC, podczas zupełnie nowej imprezy, w Rajdzie Chorwacji. Liczę, że to będzie mój pierwszy krok w długiej karierze w mistrzostwach świata.