Kultowy Rajd Nowej Zelandii nie był rozgrywany na poziomie WRC od dziesięciu lat, ale już w tym tygodniu uczestnicy mistrzostw świata wracają na szutrowe drogi we wspaniałej scenerii.

Zachwytów nad nadchodzącą imprezą nie kryje szef zespołu M-Sport Ford - Richard Millener.

- Cudownie jest wrócić do Nowej Zelandii po dziesięcioletniej przerwie. Każdy mówi wyłącznie o tym, że nie może doczekać się rozpoczęcia rajdu. Kierowców czeka nie lada gratka - mówił Millener.

Po trudnym okresie M-Sport zaprezentował konkurencyjny poziom osiągów podczas poprzedniej odsłony światowego czempionatu - Rajdu Akropolu. Jednak problemy techniczne w przypadku Sebastiena Loeba i Isabelle Galmiche oraz przebita opona u załogi Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais, stanęły na przeszkodzie duetom zasiadającym w Pumach Rally1 w sięgnięciu po zwycięstwo.

- W Grecji osiągi naszego samochodu prezentowały się nieźle. Trudno jednak przewidzieć co nas czeka w Nowej Zelandii, ponieważ charakterystyka rajdu jest dość wyjątkowa - kontynuował.

- Jestem jednak przekonany, że powalczymy o podium ponieważ do tej pory pokazywaliśmy konkurencyjne tempo zarówno na szybkich, jak i nierównych szutrach - podkreślił.

W jedenastej rundzie WRC 2022 ekipę z Cumbrii w najwyższej klasie będą reprezentowali Craig Breen/Paul Nagle oraz Gus Greensmith/Jonas Andersson. Pumą Rally1 pojadą również Lorenzo Bertelii i Lorenzo Granai.

Odcinek testowy rusza w środę o 22:00 polskiego czasu.

Rywalizacja w rajdzie rozpocznie się 29 września od niespełna dwukilometrowego odcinka Pukekawa Auckland Domain, który zostanie rozegrany o godzinie 8:08 czasu polskiego. Piątkowa rywalizacja to z kolei sześć odcinków specjalnych bez przerwy na rutynowy serwis. Będzie to najdłuższy etap rajdu o długości 158,56 km. Załogi zmierzą się z dwukrotnie pokonywanymi oesami Whaanga Coast (29,27 km), Te Akau South (31,48 km) oraz Te Akau North (18,53 km). Sobota rozpocznie się odcinkiem Kaipara Hills (15,83 km), następnie Puhoi (22,50 km) oraz Komokoriki (5,81 km). Podczas drugiej pętli zawodnicy ponownie pokonają te trzy odcinki. Finałowy dzień to dwukrotnie pokonywane oesy Whitford Forest - Te Maraunga Waiho (8,82 km) oraz Jacks Ridge (6,77 km), który będzie także dodatkowo punktowanym Power Stagem. Zwycięzców rajdu poznamy około godziny szóstej czasu polskiego.

