M-Sport Ford podczas czwartej tegorocznej rundy Rajdowych Mistrzostw Świata wystawi aż pięć samochodów Ford Puma Rally1, a w jednym z nich zasiądą zwycięzcy Rajdu Monte Carlo 2022 - Sebastien Loeb i Isabelle Galmiche.

Ta bardzo oczekiwana impreza uświetnia obchody 50-lecia WRC, a Rajd Portugalii był jedną z rund inauguracyjnego sezonu mistrzostw świata. Wraz z celebrowaniem tej rocznicy, ekipa z Cumbrii również dopisze kolejny rozdział do historii cyklu, jako pierwsza wystawiając aż pięć załóg w nowej erze hybrydowej Rally1.

W Rajdzie Portugalii, który ma reputację szczególnie trudnego i wymagającego dla zawodników, jak i samochodów, M-Sport wygrał w 2017 roku, a w kolejnym sezonie sięgnął po podwójne podium.

Loeb dwukrotnie triumfował w tej imprezie, w edycjach 2007 i 2009. Na drugim stopniu podium stawał w sezonach 2010 i 2011.

- Pierwsze wrażenia z jazdy Pumą na szutrze podczas naszych testów były całkiem niezłe - powiedział Sebastien Loeb. - Byłem zadowolony z wyczucia, gdy pracowaliśmy nad zawieszeniem i ustawieniami dyferencjałów. Jeden dzień testów to niewiele, gdy po raz pierwszy prowadzisz samochód na szutrze, ale na koniec byłem zadowolony.

- Moim celem będzie jak najszybsze znalezienie rytmu, mam nadzieję, że złapię dobre tempo, aby walczyć w czołówce, a jeśli uda mi się być blisko podium, to będzie świetny wynik - dodał. - Wyzwaniem w Rajdzie Portugalii będzie dla mnie to, że jestem czwarty na trasie, a czyszczenie dróg jest zawsze utrudnieniem w tego typu zawodach, jeśli jest sucho. Nie wiem, czego się tam spodziewać, więc musimy dobrze przejechać pierwszy dzień, a co do reszty, zobaczymy, w jakim znajdziemy się położeniu.

Czytaj również: Trudne zadanie przed Rovanperą

W Pumach zasiądą również: Craig Breen/Paul Nagle, Gus Greensmith/Jonas Andersson, Adrien Fourmaux/Alxandre Coria, Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais.

- Nie mogę doczekać się Portugalii, to rajd, w którym nie startowałem od kilku lat, ostatni raz chyba w 2018 roku - przekazał Craig Breen. - Pierwsze trzy tegoroczne imprezy były na swój sposób wyjątkowe, więc niecierpliwie oczekuję, aby zobaczyć, jakie tempo będzie miała Puma w Portugalii. Testy były udane, dobrze czułem się w samochodzie i wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Teraz czekam na odkrycie rajdu, jest wiele nowych oesów i zaszło kilka zmian od czasu, kiedy byłem tam ostatnio, więc będzie ciekawie. Chciałbym uzyskać lepszą prędkość w porównaniu do tego, co pokazaliśmy w Chorwacji, więc będziemy pracowali tak ciężko, jak to tylko możliwe, aby się udało.

- Rajd Portugalii jest moim ulubionym i pierwszym, w którym brałem udział za granicą. Mam wiele miłych wspomnień związanych z tą imprezą. Przede mną mój siódmy start tutaj więc mam spore doświadczenie - mówił Gus Greensmith. - Czuję, że jestem we właściwym miejscu i we właściwym czasie z samochodem, pilotem i wszystkim innym. W ten weekend nie ma żadnej presji, ponieważ nie zdobywam punktów do klasyfikacji producentów, więc po prostu chcę się dobrze bawić.

Czytaj również: Hyundai przygotował nową rajdówkę

- To będzie mój drugi start w Portugalii. W zeszłym roku dobrze czułem się tutaj w samochodzie WRC, więc nie mogę doczekać się, kiedy wsiądę do Pumy i zobaczę, jak mi pójdzie. To naprawdę fajna impreza, publiczność jest wspaniała i panuje fantastyczna atmosfera - wskazał Adrien Fourmaux. - Niecierpliwie oczekuję na wszystkie nadchodzące imprezy szutrowe, a będzie ich całkiem sporo.

- Portugalia zawsze była moim ulubionym rajdem w przeszłości, to właśnie tam osiągałem jedne z moich najlepszych wyników. Był to mój pierwszy rajd w mistrzostwach świata, w którym wziąłem udział mając zaledwie 18 lat, dlatego nie mogę doczekać się startu i mam nadzieję, że będzie to dla nas druga mocna impreza w obecnym sezonie - powiedział Pierre-Louis Loubet. - W Chorwacji byliśmy zadowoleni z naszego tempa i mamy nadzieję, że podążając tutaj z taką samą prędkością i nie łapiąc kapci, sięgniemy po dobry wynik.

W Portugalii odbędzie się również rywalizacja w ramach trzeciej rundy Junior WRC, w której ścigać się będzie siedem duetów w Fiestach Rally3, autach przygotowanych przez M-Sport Polska.

Czytaj również: Czarny Hyundai Solberga

Polecane video: