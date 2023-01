Po udanych testach przed Rajdem Monte Carlo, załogi M-Sportu są gotowe do rozpoczęcia akcji w styczniowym klasyku, który potrwa cztery dni i obejmuje łącznie 325 kilometrów oesowych.

Zespół rzecz jasna będzie celował w powtórzenie wyniku z kampanii 2022, kiedy to Sebastien Loeb i Isabelle Galmiche zapewnili ekipie Cumbrii zwycięstwo w debiucie Forda Pumy Rally1, w inauguracyjnej rundzie sezonu. Na pokładzie mają znów Otta Tanaka i Martina Jarveoję, którzy od czasu ostatniego startu dla M-Sportu dwukrotnie odwiedzali podium w Monte Carlo.

- Zawsze ciężko wiąże się oczekiwania z Rajdem Monte Carlo, ale z pewnością to jedna z najbardziej zdradliwych imprez w sezonie. Tym razem również nie będzie łatwo od razu wejść w rytm, więc spodziewamy się nie mniej niż kolejnego trudnego weekendu w tych górach - powiedział Ott Tanak.

- Staraliśmy się jak najlepiej wykorzystać pierwsze dni testów. Mieliśmy okazję pojeździć w różnych warunkach - dodał. - Nigdy nie jest łatwo rozpocząć sezon od czystej kartki papieru w aspekcie rozwijania ustawień, ale chłopaki i dziewczyny z M-Sportu ciężko pracują i mam nadzieję, że będziemy dobrze przygotowani na nadchodzące wyzwanie. Naprawdę nie mogę doczekać się pierwszego wspólnego startu.

W pełnej kampanii 2023 partnerami mistrzów świata z 2019 roku będą Pierre-Louis Loubet i Nicolas Gilsoul.

Loubet zaliczy drugi sezon w Pumie Rally1 po siedmiu startach w zeszłym roku, kiedy to zapisał na swoje konto pierwsze zwycięstwo oesowe, jak również pierwszy raz w karierze prowadził w rundzie WRC

- Jestem naprawdę zadowolony z testów w tym tygodniu. Próbowaliśmy wielu rzeczy, znacznie więcej niż zwykle, a samochód spisywał się świetnie - mówił Loubet. - Auto jest stworzone na tego typu drogi i bardzo przyjemnie się prowadzi. Mam nadzieję, że zobaczymy podobne warunki w rajdzie w przyszłym tygodniu, to by nam naprawdę pasowało.

- Staram się zachować spokój, to fantastyczna okazja na mój pierwszy pełny sezon z M-Sportem, ale to także duża odpowiedzialność i traktuję to bardzo poważnie - dodał. - Podchodzę do tego z chłodną głową i zobaczymy, jak będziemy sobie radzić w trakcie sezonu. Mamy wszystkie narzędzia, których potrzebujemy, aby sprostać zadaniu.

Za kierownicą prywatnie zgłoszonej Pumy zasiądzie Jourdan Serderidis, z Fredericiem Miclotte’em.

Od Rajdu Monte Carlo M-Sport Ford rozpoczyna również kampanię w WRC 2 z załogami Adrien Fourmaux/Alexandre Coria i Gregoire Munster/Louis Louka.

- Jesteśmy podekscytowani, że rozpoczynamy nowy sezon z Ottem na czele - przekazał szef zespołu Richard Millener. - Za nami kilka owocnych miesięcy, których kulminacją były testy przed zawodami w tym tygodniu i jesteśmy gotowi na to, co nas czeka. Myślę, że już widzimy korzyści z pracy z Ottem i mam nadzieję, że Pierre również na tym zyska.

- Wszyscy w Dovenby ciężko pracowali nad programami Rally1 i Rally2, aby przygotować nas do nowego sezonu - dodał. - Chcę podziękować wszystkim za ich dotychczasowe zaangażowanie i razem powinniśmy być w stanie osiągnąć w tym roku kilka bardzo dobrych wyników.

Video: Testy przed Rajdem Monte Carlo 2023 - Ott Tanak i Martin Jarveoja