M-Sport Ford Puma Rally1, którego publiczny debiut miał miejsce podczas Goodwood Festival of Speed w West Sussex w Wielkiej Brytanii, jest wyposażony w hybrydowy układ napędowy nowej generacji: turbodoładowany silnika benzynowy EcoBoost o pojemności 1,6 litra z jednostką elektryczną o mocy 100 kW i akumulatorem o pojemności 3,9 kWh. Samochód zbudowany jest w oparciu o nowe przepisy techniczne, które będą obowiązywały w najwyższej klasie w Rajdowych Mistrzostwach Świata od sezonu 2022.

Nowy samochód rajdowy odzwierciedla zaangażowanie Forda w elektromobilność. Na początku tego roku firma ogłosiła, że do połowy 2026 roku 100 procent gamy jej pojazdów osobowych w Europie będzie miało napęd całkowicie elektryczny lub hybrydowy typu plug-in, a do roku 2030 w pełni elektryczny.

Możliwości prototypu Puma Rally1 zostaną zademonstrowane w dniach 8-10 lipca podczas słynnej imprezy Goodwood Festiwal of Speed. W aucie zasiądzie reprezentant M-Sport Ford WRT Adrien Fourmaux i kierowca testowy M-Sport Ford Matthew Wilson. Potem samochód będzie dalej wykorzystywany do testów rozwojowych przed sezonem 2022.

- Ford jest w stu procentach zaangażowany w zelektryfikowaną przyszłość, a gorączka rywalizacji ma przełożenie na wiele innowacji, które pojawiają się dziś w naszych samochodach drogowych - powiedział Mark Rushbrook, globalny dyrektor Ford Performance. - M-Sport Ford Puma Rally1 wystawi napęd hybrydowy na ostateczną próbę i udowodni, że technologia ta jest w stanie zapewnić porywające osiągi.

Ponadto, w samochodach Rally1 od sezonu 2022 będzie wykorzystywane nowe paliwo, składające się z mieszanki syntetycznej i biopaliw.

- Nowa era samochodów WRC to jeden z największych postępów technologicznych w mistrzostwach świata do tej pory. Wprowadzenie hybrydy oznacza, że auta będą mocniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a jednocześnie będą bezpośrednio odzwierciedlały układy napędowe w swoich drogowych odpowiednikach - powiedział Malcolm Wilson, dyrektor M-Sportu. - Zmiana na Pumę jest bardzo ekscytująca, ponieważ nazwa ta ma już rajdowe dziedzictwo, samochód wygląda fantastycznie i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć go na starcie słynnego Rajdu Monte Carlo na początku 2022 roku.

- Premiera nowego samochodu w Goodwood jest również bardzo wyjątkowa, ponieważ jest to jedno z najbardziej kultowych wydarzeń w kalendarzu sportów motorowych. Ja i cały M-Sport z niecierpliwością czekamy na kontynuację bardzo udanego partnerstwa z Fordem - dodał Wilson.

Ford jest stałym partnerem M-Sportu od 1997 roku. Razem sięgnęli po siedem tytułów w mistrzostwach świata i odnieśli ponad 1500 zwycięstw oesowych. Nowa Puma Rally1 zastąpi model Fiesta WRC, który zadebiutował w 2017 roku.

Sebastien Ogier i Julien Ingrassia w Fieście WRC wygrali Rajdowe Mistrzostwa Świata w 2017 i 2018 roku. M-Sport Ford z tym samochodem świętował zdobycie tytułu w klasyfikacji producentów w sezonie 2017.

Ford Puma Rally1

Ford Puma Rally1 1 / 3 Autor zdjęcia: M-Sport Ford Puma Rally1 2 / 3 Autor zdjęcia: M-Sport Ford Puma Rally1 3 / 3 Autor zdjęcia: M-Sport