WRC Rajd Monte Carlo

M-Sport gotowy na Monte Carlo

M-Sport wystawi trzy Fordy Puma Rally1 w inaugurującym sezon 2026 Rajdzie Monte Carlo.

Piotr Furman Tom Howard
Opublikowano:
Joshua McErlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Joshua McErlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Autor zdjęcia: M-Sport

Gregoire Munster powróci do M-Sport-Ford i w przyszłym miesiącu wystartuje w Rajdzie Monte Carlo.

Po dwóch pełnych sezonach WRC za kierownicą Forda Pumy Rally1, przyszłość Munster w rajdach wydawała się niepewna po tym, jak M-Sport ogłosił w składzie na nadchodzący sezon Jona Armstronga jako zespołowego kolegę Josha McErleana.

M-Sport potwierdził jednak, że Munster i Louis Louka poprowadzą Pumę Rally1, należącą do kierowcy Jourdana Serderidisa, podczas Rajdu Monte Carlo.

Oznacza to, że Luksemburczyk będzie miał bardzo napięty początek roku, ponieważ już wcześniej poinformował, że będzie pilotem Serderidisa w Fordzie Raptorze T1+ zbudowanym przez M-Sport w Rajdzie Dakar.

Czytaj również:

To nie pierwszy raz, kiedy Munster zajmie miejsce na prawym fotelu. Na początku tego miesiąca dołączył do Serderidisa w Rajdzie East African Safari Classic, gdzie załoga zajęła trzecie miejsce, prowadząc Porsche 911.

Tegoroczny Rajd Dakar ma zakończyć się 17 stycznia, a rekonesans przed Monte Carlo ma rozpocząć się około 48 godzin później.

Na razie będzie to jednorazowy występ Munstera w samochodzie Rally1, chociaż kierowca już wcześniej deklarował, że rozważa opcje Rally2 na sezon 2026.

- Jestem bardzo szczęśliwy i nie mogę się doczekać rozpoczęcia sezonu w Monte Carlo. To tam odniosłem swoje pierwsze zwycięstwo oesowe w WRC, a to impreza, podczas której panują trudne warunki – powiedział Munster.

- Odcinki są zupełnie inne niż w poprzednich latach, a trasa stanowi mieszankę nowych dróg i klasycznych oesów, więc to ekscytujące wyzwanie, zwłaszcza że następnego dnia po Dakarze będziemy musieli jechać na rekonesans w Monte Carlo, więc styczeń będzie bardzo pracowity. Mam nadzieję, że w lutym będę miał czas na sen.

Grégoire Munster, Louis Louka, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Grégoire Munster, Louis Louka, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Autor zdjęcia: M-Sport

M-Sport potwierdził również, że mistrz Junior WRC 2024, Romet Jurgenson, zrealizuje program starów w Rally2.

Jurgenson i pilot Siim Oja przeszli do WRC2 w zeszłym roku, co było nagrodą za zdobycie tytułu JWRC. Załoga zdobyła trzy miejsca w pierwszej szóstce w sześciu rundach rozegranych za kierownicą Forda Fiesty Rally2 przygotowanej przez M-Sport.

25-latek został również wicemistrzem Wielkiej Brytanii i zajął odpowiednio drugie i czwarte miejsce w dwóch ostatnich rundach Rajdowych Mistrzostw Europy.

Po zakończeniu programu FIA Rally Star, estoński duet zapewnił sobie obecność w M-Sporcie. Jak na razie potwierdzono starty w Monte Carlo, Szwecji i Kenii.

Jurgenson będzie jeździł mocno zmodernizowaną Fiestą Rally2, wyposażoną w szereg udoskonaleń podnoszących osiągi i niezawodność. Poprawki objęły aktualizacje silnika, instalacji elektrycznej, zmienioną geometrię zawieszenia, ulepszone chłodzenie kokpitu, nowy zestaw chłodzenia tylnych hamulców oraz pakiet lekkich podzespołów.

Romet Jurgenson, Siim Oja, Ford Fiesta Rally2

Romet Jurgenson, Siim Oja, Ford Fiesta Rally2

Autor zdjęcia: Mateusz Banaś

- Jestem niezwykle szczęśliwy i czuję się zaszczycony, że rozpoczynam drugi sezon z rzędu z M-Sportem w WRC2. Rozpoczniemy rok w Monte Carlo, jednym z najbardziej kultowych rajdów, gdzie zdobywanie doświadczenia jest niezwykle ważne – powiedział Jurgenson.

- Na szczęście przed nami udział w Jännerrallye i kilka testów, więc z pewnością będzie to ekscytujący początek roku. Następnie udajemy się do Szwecji i Kenii i mamy nadzieję, że uda nam się zapewnić sobie kolejne starty w WRC2 – dodał.

Czytaj również:

