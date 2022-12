M-Sport Ford nadal stara się osiągnąć porozumienie z dziewięciokrotnym mistrzem świata, który w ich samochodzie w tym roku odniósł 80 zwycięstwo w karierze i rekordowy ósmy triumf w kultowym Rajdzie Monte Carlo.

Sebastien Loeb zaliczył częściową kampanią w WRC z brytyjską stajnią w tym sezonie, którą przeplatał ze startami w W2RC i Extreme E.

Loeb podkreślił, że Puma jest w stanie rywalizować z konstrukcjami innych producentów, ścigając się jeszcze w Portugalii, Kenii i Grecji, ale nadzieje na kolejne zwycięstwa zniweczył błąd oraz problemy z niezawodnością.

W zeszłym tygodniu M-Sport potwierdził pierwszego ze swoich kierowców na 2023 rok, głośnym oświadczeniem o zatrudnieniu mistrza świata z 2019 roku - Otta Tanaka. Kto jeszcze trafi do składu, na razie nie wiadomo.

Richard Millener potwierdził w rozmowie z Motorsport.com, że zespół chciałby ponownie włączyć Loeba do swoich szeregów na kampanię 2023, ale tylko wtedy, gdy nie wyczerpie to zbytnio zasobów zespołu. Zgłoszenia do przyszłorocznego Rajdu Monte Carlo, inaugurującego mistrzostwa, zostaną zamknięte w piątek.

Francuz mimo wszystko powrócił do Pumy w miniony weekend, ale była to jedynie impreza pokazowa w bazie Red Bull Racing w Milton Keynes, przy okazji świętowania ich tegorocznych tytułów w Formule 1.

- Oczywiście chcielibyśmy mieć Seba w samochodzie, ale myślę, że będzie to trudne w kontekście startu w Monte Carlo, nie przestaniemy się jednak o to starać - powiedział Millener.

- W tej chwili wszystkie nasze zasoby kierujemy na Otta i musimy być realistami w kontekście naszych możliwości - kontynuował.

- To będzie kwestia finansowania, jeśli chodzi o posiadanie dwóch kierowców najwyższego kalibru, którzy choć rozsądną, mają dużą cenę - odpowiedział Millener, zapytany o negocjacje z Loebem. - Nie ma też sensu cisnąć w tym temacie zbyt mocno. Jeśli zamierzamy kroczyć po mistrzostwo z jednym zawodnikiem, to już wyraźnie powiedzieliśmy, że będzie to Ott.

- Tak bardzo jak chcemy Seba w samochodzie i wspaniale byłoby mieć go w zespole, musimy rozejrzeć się za możliwościami, które pozwolą nam pozyskać do tego odpowiednie zasoby - podkreślił.

Loubet o krok od kontraktu

Pierre-Louis Loubet jest bliski podpisania kolejnej umowy z M-Sportem, na dalsze starty Pumą Rally1 po jego imponującej, częściowej kampanii w tym roku.

Loubet zanotował swoje pierwsze zwycięstwa oesowe w WRC, prowadził przez pewien moment w Rajdzie Akropolu ostatecznie kończąc imprezę na czwartej lokacie, dwa razy notując taki wynik w sezonie.

W miniony weekend wziął udział w Rallye National Hivernal du Devoluy, jadąc z byłym pilotem Thierry'ego Neuville'a, Nicolasem Gilsoulem. Spodziewana jest kontynuacja tej współpracy po tym, jak jego długoletni partner Vincent Landais zdecydował się na zmianę barw, łącząc siły z Sebastienem Ogierem z Toyoty.

- Byłyby wspaniale mieć Pierre-Louisa znów w zespole. Nie rezygnuje ze startów w rajdach, ale nie ma jeszcze oficjalnej informacji, jaki będzie miał program w przyszłym roku - powiedział Millener.

Rozmowy z Gusem Greensmithem o dalszej kooperacji mają odbyć się w tym tygodniu. Adrien Forumaux po tegorocznych niepowodzeniach spodziewany jest ponownie w niższej klasie, za kierownicą Forda Fiesty w WRC 2.

Oliver Solberg jest łączony z reprezentowaniem M-Sportu w najmocniejszej stawce, ale pracuje również nad planem rezerwowym, zakładającym jazdę autem Rally2.

