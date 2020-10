M-Sport lubi Rajd Sardynii

Ekipa z Cumbrii ma nadzieję na kontynuowanie powyższego trendu w tegorocznych mistrzostwach świata, z Esapekką Lappim, Teemu Suninenem i Gusem Greensmithem.

Lappi i Janne Ferm w sezonie 2018 zajęli trzecie miejsce w Rajdzie Sardynii: - Będziemy na Sardynii o nieco późniejszej porze roku niż zwykle. Temperatura może nie być tak wysoka, pogoda będzie nieco bardziej nieprzewidywalna. To nigdy nie był rajd, w którym można cały czas cisnąć, a to stwierdzenie jest jeszcze bardziej prawdziwe w tym roku. Mamy do pokonania dwie pętle na etapach, bez serwisu, więc przy podejmowaniu decyzji dotyczących ustawień i strategii oponiarskich, które sprawdzą się podczas obu przejazdów, trzeba będzie iść na kompromis. Zapowiada się weekend pełen wyzwań, ale jesteśmy zdeterminowani, aby osiągnąć dobry wynik i myślę, że jest to impreza, w której mamy na to duże szanse.

Teemu Suninen triumfował tutaj w kategorii WRC 3 w 2015 roku, w WRC 2 w 2016 roku. Podczas zeszłorocznych zawodów zapewnił sobie najlepszy wynik w karierze, był drugi za kierownicą Fiesty WRC.

- Zawsze dobrze radziłem sobie na Sardynii i co roku nie mogę doczekać się tego rajdu - powiedział Suninen. - To pierwszy rajd, który pojechałam wspólnie z Jarmo i zapewniłem sobie w zeszłym sezonie najlepszy wynik w karierze.

- W tym roku startujemy tu jesienią, co nieco zmienia, ale mam nadzieję, że uda nam się pokazać równie dobre tempo - dodał. - Jak zawsze na Sardynii, musimy być skupieni oraz ostrożni, opisać każdy kamień podczas zapoznania. Należy również dokładnie przemyśleć kwestię ustawień i strategię, ponieważ czekają nas dwie pętle bez serwisu.

Gus Greensmith i Elliott Edmondson tylko raz startowali na Sardynii. Brytyjczycy przystępują do tych zawodów po zajęciu piątego miejsca w Rajdzie Turcji, najlepszego w karierze.

Rajd Sardynii odbędzie się w dniach 8-11 października.