M-Sport świetnie zainaugurował rozpoczętą w ubiegłym roku rewolucję techniczną. Sebastien Loeb i Isabelle Galmiche już w pierwszym starcie hybrydowego Forda Pumy Rally1 - podczas Rajdu Monte Carlo - zapewnili nowej konstrukcji zwycięstwo.

Reszta kampanii nie była tak udana. Choć załogi Pumy zdolne były do wygrywania pojedynczych oesów, na kolejne zwycięstwo się nie doczekano. W przerwie między sezonami gruntownie zmieniono skład ekipy, ściągając Otta Tanaka i Martina Jarveoję i ograniczając liczbę wystawianych aut.

Choć tym razem w Monte Carlo nie udało się nawiązać walki o wygraną, oczekiwanie na kolejny triumf trwało niewiele dłużej. Tanak i Jarveoja zwyciężyli na zaśnieżonych drogach północnej Szwecji.

Pomimo wygranej, sam Tanak podkreślał, że pakiet, którym dysponuje, wcale nie jest najszybszy, a sukces zawdzięcza po części regularności oraz błędom rywali. Nastroje tonuje również Malcolm Wilson, szef całej stajni, zaznaczając, że w M-Sporcie mają sporo do poprawy.

- Wspaniale było osiągnąć taki wynik, ale zdajemy sobie sprawę, że jest wiele rzeczy, które musimy poprawić - przyznał Wilson w rozmowie z Motorsport.com. - Nie kryję, iż jest pewna praca, którą musimy wykonać, i wierzę, że sprostamy zadaniu.

Dopytywany, w jakich obszarach wspomniana poprawa jest konieczna, Wilson odparł:

- Jest kilka rzeczy, którym musimy się przyjrzeć. Będziemy ciężko pracować, by dać Ottowi to, czego potrzebuje. Z powodu przepisów homologacyjnych są pewne ograniczenia odnośnie tego, co można przygotować. W ramach regulacji możliwa jest jednak poprawa kilku rzeczy, które sprawią, iż Ott poczuje się bardziej komfortowo.

- Powiedziałbym, że jeśli chodzi o osiągi, wygląda to w porządku. Analizując prędkości maksymalne, widać, iż razem z Toyotą jesteśmy trochę wolniejsi [od Hyundaia]. Można to było zobaczyć na szwedzkich odcinkach, ale to dość wyjątkowy rajd.

W zbliżającym się Rajdzie Meksyku M-Sport wystawi trzy Pumy Rally1. Poza otwierającymi trasę w czasie piątkowego etapu Tanakiem i Jarveoją, pojadą Pierre-Louis Loubet i Nicolas Gilsoul oraz Jourdan Serderidis i Frederic Miclotte. Trzecią rundę sezonu zaplanowano w dniach 16-19 marca.

