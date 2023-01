Loeb powrócił w zeszłym roku do światowego czempionatu. Francuz porozumiał się z M-Sportem w sprawie częściowego programu. Po zakończeniu kariery przez Daniela Elenę na prawym fotelu zasiadła Isabelle Galmiche. Duet zaliczył cztery rundy - w Monte Carlo, Portugalii, Kenii i Grecji, triumfując w pierwszej z wymienionych.

M-Sport ogłosił już swój stały skład. Pełny program trzynastu rund zaliczą Ott Tanak i Martin Jarveoja oraz Pierre-Louis Loubet i Nicolas Gilsoul. Cztery starty: w Monte Carlo, Meksyku, na Sardynii i w Kenii potwierdzone ma Jourdan Serderidis.

Niewykluczone, że trzy Pumy pojawią się podczas większej liczby wydarzeń, a Wilson przyznał, iż nadal ma nadzieję na zakontraktowanie Loeba. Obaj mieli okazję porozmawiać podczas trwającego Dakaru w Arabii Saudyjskiej, gdzie szef M-Sportu przyglądał się rywalizacji oraz biwakowi z myślą o przyszłym zaangażowaniu z Fordem Rangerem.

- Chcielibyśmy zawrzeć umowę z Loebem - przyznał Wilson w rozmowie Motorsport.com. - Czy nam się to uda? Nie wiem, ale chcielibyśmy go mieć podczas kilku rajdów. Jeśli weźmiemy go na jakieś wydarzenie, na pewno zostanie nominowany do zdobywania punktów dla zespołu.

- Rozmawiałem z Sebem na Dakarze, ale tak naprawdę nie o WRC. Miał na głowie inne rzeczy.

Pytany czy trwają rozmowy z Loebem na temat startów hybrydową Pumą, Wilson odparł: - Mam nadzieję. Na pewno taki jest cel.

Wilson przyznał również, że M-Sport chce pojechać w Dakarze już w przyszłorocznej edycji.

- Celem jest przyszły rok. Przyjechaliśmy zobaczyć, czego dokładnie potrzebujemy i przyjrzeć się całemu wydarzeniu pod kątem infrastruktury. Celem jest zbudowanie Rangera i oferowanie klientom konkurencyjnego pakietu.