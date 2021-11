M-Sport potwierdził rozmowy z Loebem

Dziewięciokrotny mistrz świata - Loeb, od kilku miesięcy jest mocno łączony z możliwością powrotu do WRC, z częściowym programem w M-Sporcie, a spekulacje nasiliły się po tym, jak Francuz zaliczył testy w hybrydowym Fordzie Puma 2022 Rally1 po Rajdzie Katalonii w zeszłym miesiącu.

M-Sport kontynuuje prace nad projektem, który teoretycznie mógłby pozwolić Loebowi na występ w otwierającym sezon Rajdzie Monte Carlo, będącym jego pierwszym startem w mistrzostwach świata od zeszłorocznego Rajdu Turcji, w którym zajął trzecie miejsce, jadąc w barwach Hyundaia.

W kontekście składu na sezon 2022, zespół potwierdził tylko Craiga Breena, choć oczekuje się, że Adrien Fourmaux i Gus Greensmith zachowają swoje miejsca i też zasiądą za kierownicą nowych aut Rally1. Dołączenie Loeba może sprawić, że brytyjski zespół wystawi w wybranych rajdach cztery Pumy.

Dyrektor zespołu M-Sport Richard Millener potwierdził przed ACI Rally Monza, że rozmowy z Loebem pod kątem przyszłego roku trwają i nie zostały jeszcze sfinalizowane.

- Rozmawiamy, ale w tej chwili nic więcej nie mogę powiedzieć - przekazał Millener dla motorsport.com. - Jest to coś, nad czym oczywiście wciąż pracujemy, ale niestety nie jesteśmy w stanie przedstawić żadnych oficjalnych informacji.

Zapytany, czy negocjacje z Loebem wstrzymały potwierdzenie pozostałych, dwóch pełnoetatowych miejsc w zespole obok Breena, Millener dodał: - Nie śpieszy nam się tak naprawdę z ogłaszaniem tego. Mamy trochę czasu na decyzje. Staramy się poukładać wszystko jak najlepiej.

Możliwy start Loeba w przyszłorocznym Rajdzie Monte Carlo, stanowi ciekawą perspektywę pojedynku z Sebastienem Ogierem.

Pierwsza runda WRC 2022 będzie jednym z kilku rajdów, w których Ogier weźmie udział w przyszłym roku, w ramach częściowego programu z Toyotą.

- Walka z nim zawsze była fajna, do tego jego udział przekłada się na duże zainteresowanie tą imprezą, co może być tylko dobre dla sportu - powiedział Sébastien Ogier dla motorsport.com, zapytany o perspektywę startu Loeba w Rajdzie Monte Carlo 2022. - Ucieszę się, kiedy pojawi się możliwość ponownej rywalizacji. Należy jednak zaznaczyć, że nawet gdy wraca, nie jest to już tak zacięta walka między nami dwoma. Włącza się do niej też kilku innych kierowców.

