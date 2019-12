M-Sport szuka młodego kierowcy

M-Sport jako jedyny nie podał jeszcze składu na przyszłoroczny sezon. Pewne jest, że ekipę opuści Elfyn Evans, który zasili szeregi Toyoty. Również plotki łączące Sebastiena Ogiera z brytyjską ekipą zostały zdementowane po tym, gdy Francuz zdecydował się na podpisanie umowy z japońskim zespołem.

- Chcemy nawiązac współpracę z młodym kierowcą, który będzie z nami przez kilka lat i w najlepszym przypadku razem sięgniemy po mistrzowskie tytuły. Jak co sezon chcemy wysyłać dwa samochody na każdy rajd. Wystawianie jednego auta nie ma finansowego i sportowego sensu - mówił Wilson dla Rallye Magazin.

- Wszystko jest nadal otwarte, ale chcemy walczyć w przyszłym sezonie i już w pełni planujemy logistykę podróży - dodał Richard Millener, szef zespołu WRC.

Millener odniósł się także do możliwości zatrudnienia Haydena Paddona lub podobnie jak Hyundai rotować kierowcami w trzecim aucie: - Szkoda, źe Hayden nie miał okazji jeździć w ostatnim sezonie. To świetny i niezawodny facet. Mamy dobry kontakt i myślę, że ponownie zobaczymy go w Fieście. Lubimy mieć w dwóch autach stałych kierowców, więc myślimy o trzecim samochodzie, z którego mogliby korzystać Hayden, Gus [Greensmith-red.] i inni kierowcy.

Uważa się, że w M-Sporcie na kolejny sezon pozostanie Teemu Suninen. Duże szanse na drugi fotel ma Esapekka Lappi, jeden z najmłodszych kierowców, którzy nie mają jeszcze kontraktu na przyszły rok.