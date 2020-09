Rajd Estonii został przygotowany w zgodzie z najnowszymi wytycznymi określonymi przez FIA i rząd Estonii dotyczącymi ochrony zdrowia. Surowe protokoły zapewniają możliwość wznowienia rywalizacji w WRC.

Jako nowe wydarzenie w przebudowanym kalendarzu na 2020 rok, Estonia jest 33 krajem, który będzie gospodarzem rundy rajdowych mistrzostw świata FIA. Słynie z niesamowicie szybkich, szutrowych odcinków. Zawody te nie są obce czołowym zespołom - wszystkie z nich uczestniczyły w zeszłorocznym rajdzie promocyjnym WRC w tym kraju.

M-Sport wystawia trzy Fordy Fiesta WRC. Pojadą nimi załogi Esapekka Lappi/Janne Ferm, Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen, Gus Greensmith/Elliott Edmondson.

- Od ostatniego startu minęło dużo czasu, więc nie mogę się doczekać powrotu za kierownicę. Byłem na imprezie promocyjnej WRC w Estonii w zeszłym roku i odcinki są naprawdę fajne - powiedział Esapekka Lappi. - Pod pewnymi względami są dość podobne do Finlandii, a w niektórych miejscach są nawet szybsze, więc tempo będzie dość wysokie!

- Wiemy, że nie jesteśmy w takiej samej sytuacji jak inne zespoły i nie mieliśmy okazji przeprowadzić tylu testów, ale udało mi się wystartować w Lõuna-Eesti Ralli, co było naprawdę dobrą zabawą. Było to ważne, aby spędzić trochę czasu w samochodzie, a głównym celem w ten weekend będzie powrót do naszej prędkości i ponowne cieszenie się rajdami.

Teemu Suninen również wystartował treningowo w Lõuna-Eesti Ralli. Jednak nie tak jak Lappi w Fieście WRC, a w Fieście R5.

- Spędziłem trochę czasu w symulatorze podczas tej przerwy, ale jestem zdecydowanie gotowy, aby wrócić za kierownicę samochodu rajdowego! Minęło dużo czasu od ostatniego startu i naprawdę nie mogę się doczekać Rajdu Estonii, który teraz będzie dla mnie trochę jak domowy rajd - powiedział Teemu Suninen. - Nie siedziałem ostatnio zbyt wiele w rajdówce, ale wziąłem udział w Lõuna-Eesti Ralli Fiestą R5. To był dla mnie wyjątkowy rajd, ponieważ wszystko zorganizowałem sam - i doceniłem to, ile zespół robi dla nas na zawodach WRC, ponieważ naprawdę jest tak wiele do załatwienia. Mieliśmy również dzień testów za kierownicą Fiesty WRC jeżdżąc w Greystoke.

Greensmith nigdy wcześniej nie miał okazji do startu w Estonii: - Nie mogę doczekać się, kiedy wrócę za kierownicę Fiesty WRC. W zeszłym tygodniu mieliśmy kilka dni testów w Greystoke i przypomniałem sobie, jak bardzo lubię naciskać na pedał gazu w tym samochodzie. Wiemy, że nie spędziliśmy w aucie tyle czasu, co inni, ale to wciąż jest dla mnie rok nauki i najważniejsze jest, aby cieszyć się jazdą. To będzie mój pierwszy start w Estonii i słyszałem, że odcinki specjalne są niesamowite. Nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł ich osobiście doświadczyć i będę starał skupić się na swojej jeździe oraz nauce.