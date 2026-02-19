Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
WRC Rajd Szwecji

M-Sport widzi pozytywy

M-Sport Ford musiał zadowolić się dalszymi miejscami w Rajdzie Szwecji, ale ostatni weekend i tak przyniósł brytyjskiemu zespołowi kilka dobrych momentów.

Piotr Furman
Edytowano:
Joshua Mcerlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Joshua Mcerlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Autor zdjęcia: M-Sport

Druga runda WRC 2026 rozpoczęła się fatalnie dla ekipy z Cockermouth, gdyż w piątek we wszystkich trzech samochodach doszło do uszkodzeń opon. Martiņs Sesks i Renars Francis już na pierwszej piątkowej próbie uszkodzili dwie przednie opony i musieli się wycofać.

Łotewska załoga powróciła na trasę w sobotę i uzyskała najlepszy czas na dziesiątym odcinku specjalnym, jednak pomimo dobrego tempa, nie była w stanie awansować wyżej niż na 35. miejsce w klasyfikacji generalnej.

- Z pewnością dla wszystkich naszych załóg frustrujące było, że po tak dobrych testach przed zawodami, już w piątek doszło do tylu defektów ogumienia. Nie było jednak sensu siedzieć z założonymi rękami i uważać, że wszystko przepadło – powiedział szef zespołu M-Sport Ford, Richard Millener.

Czytaj również:

- Oesowe zwycięstwo Martinsa i Francisa w sobotni poranek potwierdziło wolę walki popartą ciężką pracą jaką włożyli w powrót na odcinki specjalne.

Pozostałe załogi zespołu, Jon Armstrong i Shane Byrne oraz Josh McErlean i Eoin Treacy, zajęły odpowiednio ósme i dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej i nie były w stanie dotrzymać kroku czołowym ekipom Toyoty i Hyundaia.

Pomimo to, występ Armstronga trzeba uznać za udany, biorąc pod uwagę, że był to dopiero jego drugi start w królewskiej kategorii WRC za kierownicą Forda Pumy Rally1. Irlandczycy byli wyraźnie szybsi od swoich rodaków McErleana i Treacy’ego i pokonał Thierry'ego Neuville'a i Martijna Wydaeghe z Hyundaia na obu przejazdach niedzielnego odcinka specjalnego w Vastervik.

- Tempo Jona i Shane'a przez cały weekend było imponujące, a pokonanie byłego mistrza świata na obu długich niedzielnych odcinkach specjalnych było wyraźnym sygnałem, że Jon zasługuje na miejsce w zespole – powiedział Millener.

Czytaj również:

Drugi kierowca ERC 2025, Armstrong, również wyciągnął pozytywne wnioski ze startu w Rajdzie Szwecji.

- Pokazaliśmy dobre tempo, jak na nasz pierwszy start na tej nawierzchni w samochodzie Rally1. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych postępów i już teraz wiemy, jak możemy je poprawić w przyszłości – powiedział 31-latek.

Kolejna runda sezonu Rajdowych Mistrzostw Świata odbędzie się 12-15 marca. M-Sport do Kenii przywiezie dwie Pumy Rally1, dla Armstronga i McErleana.

Oglądaj: Rajd Szwecji 2026 - Niedziela

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Mało Polaków w Kenii

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Piotr Furman

Lista z Polakami

24h Le Mans
24h Le Mans
24 godziny Le Mans
Lista z Polakami

Schumacher widzi więcej

Formuła 1
Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
Schumacher widzi więcej

Pierwsze przymiarki Bottasa

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Więcej o
Jon Armstrong

Katsuta liderem

WRC
WRC
Rajd Szwecji
Katsuta liderem

Zostało Col de Turini

WRC
WRC
Rajd Monte Carlo
Zostało Col de Turini

Armstrong wygrywa, Marczyk mistrzem

Funkcja
ERC
Funkcja
ERC
Rajd Chorwacji
Armstrong wygrywa, Marczyk mistrzem
Więcej o
M-Sport

Evans po raz trzeci

WRC
WRC
Rajd Szwecji
Evans po raz trzeci

Świetny Evans

WRC
WRC
Rajd Szwecji
Świetny Evans

Ogier po raz dziewiąty

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Ogier po raz dziewiąty

Najnowsze wiadomości

Lista z Polakami

24h Le Mans
LM24 24h Le Mans
24 godziny Le Mans
Lista z Polakami

Schumacher widzi więcej

Formuła 1
F1 Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
Schumacher widzi więcej

Tym razem Norris

Formuła 1
F1 Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
Tym razem Norris

Zanim będzie za późno

Formuła 1
F1 Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
Zanim będzie za późno

Prime

Poznaj pakiet premium

Hyundai postawił aż na pięciu

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Autor Piotr Furman
Hyundai postawił aż na pięciu

Hyundai modernizuje

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Autor Piotr Furman
Hyundai modernizuje

Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Rovanpera: Będzie mi tego brakowało

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Rovanpera: Będzie mi tego brakowało
Zobacz więcej