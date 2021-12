Wszystkie trzy zespoły wystawiające w mistrzostwach świata samochody królewskiej klasy finiszują z przygotowaniami do nowej ery, stojącej pod znakiem napędu hybrydowego.

Choć przełomowy sezon 2022 rozpocznie się styczniowym Rajdem Monte Carlo, M-Sport postanowił przetestować hybrydę w bardziej ekstremalnych warunkach i zabrał Pumę do północnej Finlandii, by w okolicach Rovaniemi sprawdzić ją w śniegu i mrozie koła podbiegunowego północnego.

- Jazdy w okolicach koła podbiegunowego dadzą nam pojęcie o pracy z samochodem w naprawdę ekstremalnych warunkach - powiedział Richard Millener, szef M-Sport Ford WRT, serwisowi DirtFish.

- Znamy parametry, na przykład zestawu hybrydowego, ale to dobra okazja, by wyjechać samochodem w teren i zobaczyć, jak wszystko działa w naprawdę mroźną pogodę. Zbliżamy się do momentu zakończenia prac i jazda w zimnym klimacie zwykle jest planowana jako ostatnia.

- Teraz wszystko staje się coraz bardziej realne i ekscytujące. Jeszcze jest wiele do zrobienia, jak możecie sobie wyobrazić, ale kawał ciężkiej pracy już za nami. Opinie otrzymane od każdego kierowcy były naprawdę pozytywne i konstruktywne, zarówno w kwestiach niezawodności, jak i wydajności. Zrobiliśmy ogromne postępy w naprawdę krótkim czasie.

- Myślę, że z tego powodu możemy udać się do Finlandii w naprawdę pozytywnym nastroju, pewni siebie i zrelaksowani.

M-Sport nie potwierdził jeszcze pełnego składu na sezon 2022. Pumy otrzymają na pewno Craig Breen i Gus Greensmith. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, iż w aucie królewskiej klasy zobaczymy również Adriena Fourmauxa, który kilka razy sprawdzał już nową konstrukcję. Także rozmowy z Sebastienem Loebem powinny zakończyć się sukcesem.

