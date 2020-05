Makinen chce dokończyć sezon

Z powodu pandemii koronawirusa sezon został wstrzymany po Rajdzie Meksyku, który ze względu na coraz większe ograniczenia ruchu lotniczego został skrócony o jeden dzień. Obecnie najbliższymi rundami w kalendarzu są lipcowy Rajd Safari i sierpniowy Rajd Finlandii, ale nie są znane konkretne losy obu rajdów.

- Jestem otwarty na to, co musimy zrobić, by zakończyć sezon. Byłoby miło to zrobić i zaliczyć jak najwięcej rajdów. Nie sądzę, że będzie tak samo, gdy będzie mniej imprez. Chciałbym, by sezon był kontynuowany. Teraz wszyscy czekamy i patrzymy, co się stanie. Gdy pojedziemy na kolejny rajd, nie będzie miejsca na wymówki. Samochody będą przygotowane lepiej niż kiedykolwiek wcześniej - mówił dla oficjalnego portalu mistrzostw świata.

- Oczywiście wszystko będzie nieco trudniejsze niż wcześniej, ale jesteśmy gotowi zrobić wszystko, co konieczne, by startować. Safari nie będzie najłatwiejszym przypadkiem - dodał.