Makinen chce Ogiera na dłużej

Francuz po niepowodzeniu z Citroenem postanowił przejść do Toyoty, z którą podpisał jednak jedynie roczny kontrakt. Według pierwotnych planów Francuz po sezonie 2020 powinien przejść na rajdową emeryturę. Makinen ma jednak nadzieję, że przekona sześciokrotnego mistrza świata do dalszych występów.

- Od nas zależy, czy odniesiemy sukces w przyszłym roku. Jeśli uda nam się sprawić, by był z nami szczęśliwy, to z pewnością możliwe jest kontynuowanie współpracy. On sam jeszcze nie zdecydował - mówił Makinen dla Ilta-Sanomat.

Timo Jouhki uważa, że Francuz ma szansę na pokonanie w przyszłym sezonie Otta Tanaka i Thierry'ego Neuville'a. Zdaniem Fina wewnętrzna rywalizacja w Hyundaiu może pomóc Ogierowi.