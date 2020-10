Makinen krytykuje Tanaka

Tanak, który w zeszłym roku jeżdżąc dla Toyota Gazoo Racing Makinena zdobył tytuł, a następnie przeniósł się do rywali, Hyundai Motorsport w tym sezonie, założył bardziej miękkie opony niż rywale na ostatnią pętlę rajdu i musiał utrzymać je w dobrym stanie pod kątem walki o punkty na Power Stage.

Estońska załoga pojechała bardzo powoli na Çetibeli 2, najtrudniejszym i najdłuższym oesie Rajdu Turcji, ponad 10 wolniej od najszybszego na tym odcinku ich kolegi zespołowego Thierry'ego Neuville'a. Tanak bowiem i tak nie liczył się w walce o pozycje w generalce po sobotnich problemach z samochodem.

- To, co zrobił było głupie i niesportowe - powiedział Makinen dla DirtFish.

- Nie chciałbym widzieć takich rzeczy w moim zespole. Byłem absolutnie zaskoczony, gdy zobaczyłem go podążającego tak wolno, to była wielka niespodzianka. Nie ma na to miejsca. W tym sporcie chodzi o to, aby jechać pełnym gazem, a nie tworzyć jakieś strategii.

- My w Toyocie nie akceptujemy takich zagrywek i jestem pewien, że Sebastien Ogier by tak nie postąpił - zakończył.

Tanak ostatecznie nie wygrał Power Stage. Przegrał na tym odcinku o 0,4s z Neuvillem.