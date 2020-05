Małe szanse na fabryczny program Forda

Swoimi obawami i przypuszczeniami w wywiadzie udzielonym dla magazynu AutoHebdo podzielił się szef M-Sport Ford WRT - Richard Millener.

Pytany, czy M-Sport poparł pomysł wprowadzenia hybryd do WRC, stwierdził: - Uważamy, że WRC powinno odzwierciedlać to, co dzieje się na rynku i pomagać w osiąganiu celów obranych przez dane marki. Obecnie już jesteśmy spóźnieni, więc czas przejść na hybrydy. To nie będzie łatwe, ale uważam, że zmierzamy we właściwym kierunku.

- Wszyscy producenci mieli własną wizję na ten temat, ale udało nam się wymyślić coś korzystnego dla wszystkich. Przyciągnięcie nowych zespołów nie zdarzy się przed 2023 lub 2024 rokiem. Ważne było, aby w stawce pozostały obecne ekipy - kontynuował Millener.

Rajdowe hybrydy pojawią się w mistrzostwach świata od sezonu 2022. Wprowadzenie nowych przepisów nie zostanie odroczone. Prace nad regulaminami, a co za tym idzie projektami samochodów Rally1 są jednak opóźnione, a przestój spowodowany pandemią koronawirusa nie pomaga.

- Nie podjęto jeszcze żadnych poważnych decyzji, szczególnie w odniesieniu do systemu hybrydowego (który zostanie opracowany przez Compact Dynamics). Musimy ocenić, czy wszystko jest na miejscu, aby rozpocząć taki projekt. Zaczęliśmy jednak pracę w niektórych obszarach. Na początku mieliśmy mieć na to dwa lata, a zostało nam tylko 18 miesięcy, może mniej.

- Samochód musiałby zostać szybko przygotowany na 2021 rok, aby mieć pełny rok na testy, ale nie będzie to łatwe. Do czasu wejścia w życie przepisów, prawdopodobnie straciliśmy już 6 miesięcy... ale może być jeszcze gorzej. Zobaczymy jak uda się nadrobić zaległości.

Uważa się, że klasa Rally 1 będzie wyglądała jak ulepszone Rally 2: - Prawda, że jest to inspirowane tym, co widzimy w R5. Musieliśmy zrobić krok do tyłu. Dalszy rozwój i obsługa obecnych samochodów była niemożliwa. Sytuacja ekonomiczna na to nie pozwala. Chociaż nie wszyscy zgodzili się z tym pomysłem, zwłaszcza kierowcy, było to konieczne. WRC to nie F1. Nigdy nie będzie takich samych budżetów. Nie mogliśmy iść dalej w tym kierunku, musieliśmy trochę się cofnąć.

M-Sport kontynuuje kooperację techniczną z Ford Performance. Millener pytany, czy jest szansa, aby przy nowych przepisach technicznych amerykańska marka skusiła się na powrót do WRC z pełnym fabrycznym programem, odparł: - Są w pełni świadomi tego, co robimy. Ściśle współpracujemy z Ford Performance, ale nie sądzę, aby oficjalnie wrócili.