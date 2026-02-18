Przejdź do głównej treści
WRC Rajd Safari

Mało Polaków w Kenii

Blisko 50 załóg zapowiedziało udział w Rajdzie Safari. Polskę reprezentować będzie tylko jedna załoga.

Piotr Furman
Opublikowano:
Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Autor zdjęcia: Toyota Racing

Legendarne „Safari” wróciło do harmonogramu mistrzostw świata w 2021 roku. Co prawda odcinki specjalne są teraz krótsze i przede wszystkim zamknięte dla ruchu drogowego, to jednak kenijska runda w dalszym ciągu stanowi ważny punkt rywalizacji w światowym czempionacie.  

W tym roku przygotowano 20 odcinków specjalnych liczących łącznie prawie 350 kilometrów. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że będzie to najdłuższa tegoroczna odsłona czempionatu.

Na opublikowanej w piątek liście zgłoszeń znalazło się 46 załóg. Dziesięć z nich pojedzie samochodami Rally1. Liderująca w tabelach Toyota wyśle do Kenii pięć GR Yarisów Rally1. Pojadą nimi: Elfyn Evans i Scott Martin, Oliver Solberg i Elliott Edmondson, Takamoto Katsuta i Aaron Johnston, Sebastien Ogier i Vincent Landais oraz Sami Pajari i Marko Salminen.

Hyundai, który pomimo kiepskiego początku sezonu optymistycznie patrzy w przyszłość, przygotuje trzy samochody dla tych samych załóg co w Szwecji. W trzeciej rundzie WRC 2026 zatem powalczą: Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe, Adrien Fourmaux i Alexandre Coria oraz Esapekka Lappi i Enni Malkonen.

Stawkę królewskiej klasy uzupełnia duet M-Sport Ford: Josh McErlean i Eoin Treacy oraz Jon Armstrong i Shane Byrne.

Dziewiętnaście załóg zebrano w kategorii RC2, z czego piętnaście powalczy o punkty WRC2. Uwaga polskich kibiców skoncentrowana będzie na załodze Daniel Chwist i Kamil Heller, dla której to będzie już piąta wizyta w Kenii. Polacy tradycyjnie do boju wyruszą w Skodzie Fabii RS Rally2.

W gronie faworytów do zwycięstwa w WRC2 z pewności znajdują się Gus Greensmith i Jonas Andersson. Brytyjsko szwedzki duet wystartuje tym razem Toyotą GR Yaris Rally2. Na odcinki specjalne po ponad rocznej przerwie wraca Andreas Mikkelsen, widziany po raz ostatni na trasach WRC w Rajdzie Japonii 2024. Norweg wsiada do Skody Fabii RS Rally2 z Toksportu z Jornem Listerudem w roli pilota.

Grégoire Munster, Louis Louka, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Grégoire Munster, Louis Louka, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Autor zdjęcia: M-Sport

O zwycięstwo powalczą też dwie estońskie załogi, Robert Virves i Jakko Viilo oraz Romet Jurgenson i Siim Oja.

W WRC3 udział zapowiedziały cztery załogi. Pozostała część stawki będzie walczyć głównie w afrykańskiej klasyfikacji.

LISTA ZGŁOSZEŃ

Rajd Safari odbędzie się w dniach 12-15 marca.

Piotr Furman

