Mapa drogowa dla WRC

Sezonem 2022 rozpoczęła się w światowych rajdach nowa era. Samochody WRC zastąpione zostały autami Rally1, wyposażonymi w napęd hybrydowy, którego częścią są: dotychczas używany w WRC silnik spalinowy o pojemności 1,6 litra oraz zestaw elektryczny od Compact Dynamics. Aby krok poczyniony przez WRC w stronę zrównoważonego rozwoju był bardziej znaczący, w konstrukcjach Rally1 wykorzystywane jest paliwo syntetyczne, niebędące pochodzenia kopalnego.

Wprowadzenie napędu hybrydowego miało za zadanie przyciągnąć nowych producentów. To jeszcze się nie udało, ale i tak zmiana przepisów była konieczna, by utrzymać tych dotychczas zaangażowanych: Toyotę, Hyundaia i M-Sport, który działa teraz z nieco większym wsparciem Forda. Obecny zestaw przepisów obowiązywać będzie do 2024 roku włącznie.

W styczniu FIA przekazała, że chce jak najszybciej rozpocząć prace nad nowymi regulacjami. Te powinny wejść w życie wraz ze startem sezonu 2025.

Obecnie trwają konsultacje z europejskimi producentami i te powinny zakończyć się w sierpniu. Następnie będą prowadzone rozmowy z markami rodem spoza Starego Kontynentu. Wypracowane stanowiska pomogą stworzyć mapę drogową dla WRC na najbliższe kilka lat.

- Zamiarem jest przetworzenie wszystkich informacji we wrześniu i następnie stworzenie mapy drogowej, wyznaczającej wygląd kolejnych trzech do pięciu lat [po 2024 roku] - powiedział Andrew Wheatley, dyrektor rajdowy FIA, w rozmowie z Motorsport.com.

- Wierzymy, że tak wygląda nasza oś czasu i pracujemy nad tym z naszymi partnerami. Są z tym na bieżąco. Producenci czują się teraz bardziej komfortowo, mają dużo większe doświadczenie w zarządzaniu tymi samochodami [Rally1] i lepiej rozumieją, jakie mogą być opcje na przyszłość.

- Możemy założyć, że klatka bezpieczeństwa, układ przeniesienia napędu, zawieszenie i hamulce zostaną. Sprawdzamy, jakie zmiany są możliwe i konsultacje na ten temat właśnie trwają. Spodziewam się, że w okolicach [Rajdu] Nowej Zelandii powinniśmy być w stanie powiedzieć, jakie będą kolejne kroki i odpowiednie komisje zatwierdzą to przed końcem roku.

Niedawno pojawiły się pogłoski o zainteresowaniu ze strony Alpine, Skody oraz koncernu Stellantis. Niektórzy producenci chcieliby, aby nowe przepisy kładły większy nacisk na elektryczność.

Z kolei Wheatley uważa, że WRC powinno stanowić dla producentów nie tylko ważną platformę marketingową, ale również umożliwiać sprzedaż rajdówek na każdym poziomie piramidy klasowej.

- Sądzę, że aktywność rajdową trzeba postrzegać jako całość. Nie można patrzeć tylko na Rally1, Rally2 czy Rally3. Trzeba dostrzegać całą piramidę. Obecnie mamy przykłady zainteresowania na każdym poziomie. Ludzie na całym świecie aktywnie opracowują samochody. Producenci muszą się przekonać, że [poprzez rajdy] mogę nie tylko pokazywać swoją markę, ale i zostać podmiotem handlowym.

- Gdy rozmawiamy z niektórymi producentami w Europie, okazuje się, że rajdy to nie tylko marketing. To aktywność marketingowa oraz sprzedaż. Jeśli ta sprzedaż gwarantuje lub istotnie wspiera [sportowy] program producenta, wtedy mamy zrównoważony rozwój, dający potencjał na stworzenie branży.

- Jeśli prowadzisz tylko działalność marketingową, jesteś zależny od kaprysów marketingowców. To może mieć pozytywy, jak technologia hybrydowa czy paliwa niekopalne. Jednak platforma sprzedażowa jest znacznie bardziej trwała.

