Marczyk i Gospodarczyk w mistrzostwach świata

Po kilku miesiącach intensywnych spekulacji, Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk potwierdzili swoje plany na ten rok. Po udanym sezonie 2021 w Rajdowych Mistrzostwach Europy, przyszła pora na kolejny krok w ich sportowej karierze. Załoga Orlen Team wystartuje w Rajdowych Mistrzostwach Świata w kategorii WRC 2.

W sezonie 2021 Marczyk i Gospodarczyk zostali mistrzami Europy juniorów w klasyfikacji Michelin Talent Factory. Dodatkowo, Marczyk został II-wicemistrzem Europy wśród kierowców, a Gospodarczyk wicemistrzem Europy wśród pilotów. Do tego po raz drugi sięgnęli po mistrzostwo Polski w klasyfikacji generalnej. W sezonie 2022 będą rywalizowali w mistrzostwach świata, w kategoriach WRC 2 oraz WRC 2 Junior.

- Rozpoczynamy nowy, wspaniały okres. W sezonie 2022 wraz z Szymonem i całym zespołem wystartujemy w Rajdowych Mistrzostwach Świata – powiedział Mikołaj Marczyk. - To jest dla mnie niesamowita chwila i absolutnie przełomowy krok. Pamiętam, jak dopiero co debiutowałem w zespole Subaru w mistrzostwach Polski, potem z Szymonem byliśmy członkami teamu Skoda Polska Motorsport a ja zostałem najmłodszym mistrzem Polski w historii. Wreszcie, przejście do Orlen Team i znakomity sezon 2021, w którym zostaliśmy mistrzami Europy juniorów.

- WRC 2 to kolejny krok w kierunku naszych marzeń. Bardzo mocno wierzę w to, że nasz potencjał jest bardzo wysoko i tak naprawdę będziemy go dopiero odkrywać. Naszą przygodę z rajdami na absolutnie najwyższym poziomie rozpoczniemy od Rajdu Chorwacji – poinformował. - Pora na to, aby zebrać doświadczenie na tych najważniejszych rajdowych trasach świata. Wierzę w to, że potwierdzimy nasz potencjał. Ufam, że w skali najbliższych lat udowodnimy, że polska załoga może liczyć się w walce o miejsce w fabrycznych zespołach WRC.

Polska załoga kontynuuje współpracę ze stajnią SRT. Ponownie wsiądą do Skody Fabii Rally2 evo. Marczyk jest wierny rajdówce czeskiego producenta od 2018 roku.

- Mistrzostwa Świata WRC 2 to coś ogromnego. To jest coś, o czym zawsze marzyłem. Kiedy zaczynałem moją rajdową karierę podziwiałem gwiazdy, takie jak Marcus Gronholm, Tommi Makinen, Richard Burns - patrzyłem na nich jak na obrazek. Nie wierzyłem, że mogę kiedyś dojść na ten najwyższy poziom. Teraz wspólnie z Mikołajem spełniamy te marzenia - zaznaczał Szymon Gospodarczyk.

- To będzie na pewno bardzo trudny sezon. Przed nami wiele wyzwań. Jesteśmy debiutantami w najtrudniejszym, najbardziej wymagającym, najlepszym cyklu rajdowym świata. Pokazaliśmy nasz potencjał w mistrzostwach Europy. Startowaliśmy tam zaledwie dwa lata i otarliśmy się o tytuł w klasyfikacji generalnej. Starty w WRC 2 to naturalny krok w dalszym rozwoju. Chcemy się uczyć, zdobywać doświadczenie. Chcemy wykonywać kolejne kroki, aby - kto wie - może kiedyś startować samochodem Rally1 w fabrycznym zespole WRC - dodał, który w tym roku startuje również w Mistrzostwach Świata w Rajdach Cross Country.

Pierwszym startem załogi w WRC 2 będzie Rajd Chorwacji, który jest zaplanowany w terminie 21-24 kwietnia. Dalszy program zakłada na ten moment rundy w Portugalii, Włoszech, Estonii, Finlandii oraz Hiszpanii.

W planach mają też treningowy start na początku przyszłego miesiąca.

