Mikołaj Marczyk dzielili w Jyvaskyla podium z załogami reprezentującymi barwy gospodarzy. Wygrali Emil Lindholm i Reeta Hamalainen, a drugie miejsce zajęli Eerik Pietarinen i Antti Linnaketo. Polacy po tym występie tracą zaledwie 2 punkty do podium mistrzostw świata w klasyfikacji całego sezonu.

Ósma runda Rajdowych Mistrzostw Świata wystartowała w czwartek od próby OS1 Harju 1, na której Polacy byli zdecydowanie najszybsi, zarówno w WRC 2 Junior, WRC 2 Open, jak i całej klasie Rally2.

Podczas piątkowych oesów Marczyk i Gospodarczyk realizowali swój plan, jechali szybko, ale zarazem bezpiecznie, poznając specyfikę fińskich szutrów. To w ten weekend było najważniejsze, zebranie doświadczenia niezbędnego do walki o czołowe lokaty w przyszłości. W piątek duet dołożył jedno odcinkowe podium, a w sobotę kolejne dwa, potwierdzając swój potencjał.

Podsumowanie Rajdu Finlandii: Tanak i Jarveoja triumfują w Finlandii

Miko i Szymon ostatecznie stanęli na trzecim stopniu podium. Zajęli do tego szóste miejsce w WRC 2 Open.

- Dojeżdżamy do mety Rajdu Finlandii w znakomitych nastrojach. Zajmujemy trzecie miejsce w klasie WRC 2 Junior. W klasyfikacji całego sezonu przesuwa nas to na czwarte miejsce. Muszę wam zdradzić, że Rajd Finlandii to jedna wielka przyjemność z jazdy. Trafiliśmy w miejsce, w którym liczy się tylko to, aby pojechać najszybciej, jak się tylko da. Naciskać na gaz na całego i latać przez niezliczoną liczbę mniejszych, bądź większych szczytów - mówił na mecie Mikołaj Marczyk.

- Od samego początku ten rajd układał się dla nas dobrze. Oczywiście były momenty trudniejsze, ale to kolejny rajd, w którym debiutujemy, więc tak musi po prostu być. Jechaliśmy natomiast bezpiecznie, cały czas mieliśmy na uwadze to, jakie mamy cele. Ostatecznie jestem zadowolony i z tempa i z całej wiedzy, jaką zebraliśmy na tym rajdzie. Jestem przekonany o tym, że w przyszłości będziemy mogli się tutaj pojawić i powalczyć o czołowe lokaty. Ta wiedza z tego roku jest bezcenna. Odczuwam pełną satysfakcję z tego wyniku - podsumował.

Czytaj również: Dojrzałość Rovanpery

- Meta Rajdu Finlandii. To niesamowite uczucie dojechać tutaj na podium. Taki wynik przed startem byłby dla nas spełnieniem marzeń. Jest tutaj bardzo trudno, szybko, niebezpiecznie, ale podołaliśmy, wykonaliśmy nasze zadanie. Dzisiaj toczyliśmy walkę z bardzo szybkim 21-letnim Paragwajczykiem Fabrizio Zaldivarem i to my wygraliśmy, dowieźliśmy nasz wspaniały wynik do mety - podkreślił Szymon Gospodarczyk.

- Były trudne momenty, na przykład wczoraj, kiedy oesy nawiedziła ulewa. Trzeba było być bardzo czujnym. Jest tu naprawdę niesamowicie. Ogromne prędkości, jeszcze większe skoki. Praktycznie cały czas jedziemy na piątym biegu, trochę tak, jakbyśmy mieli automatyczną skrzynię biegów. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. I z całej wiedzy, którą stąd wywieziemy i z wyniku, który pozwolił nam awansować w górę tabeli - dodał.

W punktacji sezonowej WRC 2 Junior Marczyk zajmuje aktualnie czwarte miejsce, tracąc zaledwie dwa punkty do trzeciego Nikołaja Griazina i osiem oczek do drugiego Chrisa Ingrama. Prowadzi Emil Lindholm.

informacja prasowa

Czytaj również: Zbyt lekki zderzak Suninena