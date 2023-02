Popularny „Miko” zadebiutował na szczeblu mistrzostw świata w roku ubiegłym. Razem z Gospodarczykiem rywalizowali w WRC 2, zaliczając sześć występów. Najlepiej poszło im w Portugalii, gdzie zajęli czwarte miejsce w swojej kategorii. W łącznym rozrachunku duet Orlen Team został sklasyfikowany na szesnastej pozycji. Marczyk uplasował się na piątym miejscu wśród juniorów WRC 2.

W trwającym już sezonie Marczyk i Gospodarczyk ponownie pojawią się na światowych oesach. Pozostaną w kategorii WRC 2 oraz Skodzie, choć Fabię Rally2 evo wymienią na nową Fabię RS Rally2. Załoga nie przedstawiła pełnego programu, ujawniając jednak, że pewne są występy w Portugalii, na Sardynii, w Estonii i Finlandii.

Wcześniej Marczyk i Gospodarczyk zmierzą się z europejską czołówką. W ramach treningu wystartują w Rally Serras de Fafe - inauguracji sezonu FIA ERC 2023. Portugalską odsłonę czempionatu zaplanowano w dniach 10-12 marca.

- Poprzedni sezon był dla nas bardzo wymagający - przekazał Marczyk. - Debiutowaliśmy w Rajdowych Mistrzostwach Świata w kategorii WRC 2. Natomiast tak samo jak wymagający, był to dla nas sezon bardzo udany. W klasyfikacji juniorskiej mistrzostw świata - WRC 2 Junior - zajęliśmy piąte miejsce w stawce 27 załóg. Dwa razy stanęliśmy na podium. Trzy razy pojawiliśmy się w Polsce przed naszą rodzimą publicznością i trzy razy wygraliśmy: Rajd Barbórka, Platinum Memoriał Kuliga i Bublewicza oraz Orlen 78. Rajd Polski. Ten ostatni uważam za nasz największy sukces w karierze.

- Natomiast teraz nadeszła pora na sezon 2023. Bardzo się cieszę, że mogę ogłosić, iż będziemy kontynuować nasze starty w Rajdowych Mistrzostwach Świata WRC 2. Na pewno wystartujemy w Portugalii, Sardynii, Estonii oraz Finlandii, gdzie wykorzystamy nasze ubiegłoroczne doświadczenie. O pozostałych rajdach będziemy decydować na bieżąco, w trakcie sezonu. Liczę na to, że zaliczymy jedną z rund poza kontynentem europejskim.

- Sezon rozpoczniemy jednak od startu w pierwszej rundzie mistrzostw Europy - Rajdzie Fafe w Portugalii. Po raz pierwszy skorzystamy tam z naszej nowej rajdówki - Skody Fabia RS Rally2. Potraktujemy ten występ jako rozgrzewkę po zimowej przerwie i zapoznanie z nową rajdówką. Pierwsze starty Fabii RS wyglądają obiecująco i jestem ciekaw jak szybko zaczniemy wykorzystywać z Szymonem potencjał nowego auta. Chcemy również pojawić się na trasach w Polsce. Na pewno pojawimy się na Rajdzie Barbórka w Warszawie, ale mam nadzieję, że nie będzie to jedyny nasz występ przed rodzimą publicznością.

- Bardzo się cieszę, że po raz kolejny będziemy startowali w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Dla każdego sportowca to wyjątkowa sprawa i przywilej - startować na najwyższym możliwym poziomie i walczyć z najlepszymi zawodnikami świata - dodał Gospodarczyk. - Dla nas będzie to już drugi rok w WRC, więc na pewno będziemy mogli wykorzystać doświadczenie z ubiegłego sezonu.

- Osobiście najbardziej nie mogę się już doczekać Rajdu Finlandii. To właśnie ta impreza budzi we mnie największe emocje. Duże prędkości, dalekie skoki, mnóstwo kibiców, przepiękne okoliczności przyrody. To wszystko składa się na rajd idealny. Wkrótce wystartujemy treningowo w mistrzostwach Europy w Rajdzie Fafe. Przetestujemy tam Skodę Fabia RS Rally2. Nie mogę się doczekać tego startu. Nowa Fabia to poprawiona konstrukcja, wiążemy z nią duże nadzieje i jestem przekonany, że dostarczy nam mnóstwo radości.

O nadchodzącym sezonie na gorąco, tuż po prezentacji planów, Mikołaj Marczyk opowiedział w rozmowie z Motorsport.com: