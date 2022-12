Skoda Motorsport i Toksport WRT przeprowadzili w tym tygodniu testy rozwojowe, jak również pracowali już nad ustawieniami nowej Skody Fabii RS Rally2 pod kątem Rajdu Monte Carlo 2023.

- Kris Meeke jest naszym kierowcą rozwojowym i dlatego przyjechał na pierwszy dzień testów, aby popracować nad konfiguracją samochodu - wyjaśnił Pavel Hortek ze Skoda Motorsport, dla serwisu DirtFish.

- Wiemy, że są tacy, którzy widzą to jako testy ustawień przed Monte Carlo, a dostrzegając Krisa podczas tych jazd, spodziewają się, że weźmie udział w rajdzie. Niestety tak nie jest - kontynuował.

Skoda zamierza dostarczyć Toksportowi cztery całkowicie nowe Fabie, które trafią w ręce takich zawodników jak Emil Lindholm, Sami Pajari i Marco Bulacia. Ostateczny skład ma zostać wkrótce potwierdzony.

Wszyscy wymienieni kierowcy razem z Meeke’em pracowali w Alpach w mijającym tygodniu, aby przygotować się do otwarcia sezonu 2023, które nastąpi już w przyszłym miesiącu.

- Zajmując się ustawieniami, była to również sesja rozwojowa. Dlatego Skoda Motorsport towarzyszyła ekipie Toksport. Przygotowujemy samochód na przyszłość i dla wstępnie nominowanych kierowców do udziału w Rajdzie Monte Carlo - dodał Hortek.

Czytaj również: Drobna przygoda mistrza świata

Dopytywany o przyszłość Krisa Meeke’a, czy zobaczymy go ponownie na odcinkach specjalnych światowego czempionatu, odparł: - Chcielibyśmy, aby Kris startował i jestem pewien, że Kris również chciałby się ścigać. To jednak nie jest nasza sprawa.

- Skoda Motorsport zajmuje się rozwojem samochodu, a Serkan [Duru, dyrektor zespołu Toksport] i Toksport to formacja, która prowadzi program sportowy i wystawia samochody w rajdzie. My w ogóle się do tego nie mieszamy - mówił dalej.

- Może jest taka szansa, ale na pewno nie w Monte Carlo czy w Szwecji. Będziemy jeszcze zastanawiać się nad tym - podsumował.

Video: Emil Lindholm - Testy Skody Fabii RS Rally2