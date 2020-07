Wywiad z Andreasem Mikkelsenem został opublikowany w serwisie autohebdo.fr.

Przyznaje, że chce powrócić do regularnych startów w mistrzostwach świata. Pauzuje od Rajdu Wielkiej Brytanii w zeszłym roku.

- Moim celem jest możliwość rywalizacji w rajdach w tym sezonie, ale trudno jest określić, gdzie i kiedy - powiedział Mikkelsen.

- Prawdą jest, że kilka ostatnich sezonów było frustrujących. Jednak nadal uważam, że kiedy czuję się pewnie w WRC, mogę być bardzo szybki. Muszę znaleźć najlepsze rozwiązanie, aby ponownie konkurować za kierownicą samochodu fabrycznego. Nie jest to łatwe, ponieważ dostępnych jest niewiele miejsc. Musimy mieć nadzieję na pojawienie się nowego producenta. Pewne ruchy mogą też nastąpić na rynku kierowców. Sebastien Ogier może być jednym z tych, który odejdzie, ale należy samemu ciężko pracować, chcąc znaleźć miejsce dla siebie.

Pytany o ewentualne rozmowy z Toyotą i M-Sportem pod koniec ubiegłego roku, odparł: - Byłem w kontakcie z tymi dwoma zespołami, ale nie było żadnych dalszych działań. W obecnej sytuacji będziemy musieli rozejrzeć się za możliwością wynajęcia samochodu i pokazania, że mogę być szybki.

- Nie mam już żadnej umowy z Hyundaiem. Mój kontrakt wygasł i zatrudnili Otta Tanaka - kontynuował temat współpracy z Hyundai Motorsport.

- W ubiegłym roku w Portugalii woleli postawić na Loeba, choć w tej imprezie często szło mi dobrze. Potem, jeśli chodzi o nawierzchnię asfaltową, rozumiem ich decyzje, ponieważ nie lubiłem na niej prowadzić tego samochodu. Należy zdać sobie sprawę, że Hyundai był w doskonałej pozycji. Mieli kilka bardzo dobrych załóg do wyboru. Czasami trudno to przyznać, ale jest to zrozumiałe.

Mikkelsen został zapytany czy ma poczucie zemsty i dużą chęć udowodnienia na co go stać na odcinkach specjalnych mistrzostw świata.

- Jestem bardzo zmotywowany. Mam teraz duże doświadczenie. Potrzebuję tylko samochodu, który będzie dla mnie odpowiedni i obiecuję, że będę wtedy walczył w czołówce - zapewnił.

Teraz czeka go praca dla Pirelli. Będzie testował opony szykowane do WRC 2021.

- Pirelli było rozpieszczane jeśli chodzi o wybór kierowcy. Dostępni byli również Jari-Matti Latvala, Kris Meeke i Hayden Paddon. Ich propozycja bardzo mnie ucieszyła. To jest dobre dla pewności siebie.

- Jesteśmy w kontakcie od początku roku. To świetna okazja, aby pozostać blisko WRC. Cieszę się z obowiązku prac rozwojowych nad oponami, które będą musiały dobrze funkcjonować.

Testy będą odbywały się przy wykorzystaniu Citroena C3 WRC.

- Startowałem tym samochodem w 2017 roku, m.in. zajęliśmy drugie miejsce w Rajdzie Niemiec. Uwielbiałem nim jeździć na asfalcie. Jeśli chodzi o szuter, to sporo ewoluowało i ciężko o tym mówić. Bardzo dobrze będzie wrócić do samochodu rajdowego. Przerwa była długa. Czas porzucić symulator oraz karting, pora odnaleźć się w rzeczywistości. Nie mogę się doczekać, aby ponownie założyć kask i zapiąć pasy. Nie można jednak zapominać, że nie będę tam po to, aby pokazać, że jestem najszybszy.

Pytanym czy ten program może doprowadzić do udziału w WRC z C3 w tym roku, odparł: - Zobaczymy, jakie będą odczucia. Jeśli mam sam zorganizować swoje występy, płacąc za to, muszę myśleć o przyszłości, faworyzując auto, którym mógłbym później jeździć. Z C3 jest to niemożliwe, ponieważ Citroena już nie ma w mistrzostwach. Myślę, że lepiej byłoby pokazać, co potrafię w samochodzie, który mógłbym wykorzystać w kolejnych sezonach.