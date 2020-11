Mikkelsen nie startuje w WRC, odkąd rozstał się z Hyundaiem pod koniec poprzedniego sezonu. Norweg pracuje obecnie nad umową, która pozwoli mu na udział w grudniowym Rally Monza. Nie jest jednak jasne, jaki samochodem pojechałby we Włoszech.

Rally Monza 2020: Trzy dni toru i Bergamo

- Oczywiście chciałbym w Monzy wystartować samochodem WRC, ale to jest trudne - powiedział Mikkelsen dla motorsport.com. - Może pojedziemy samochodem R5. Szczerze mówiąc to byłoby lepsze niż nic.

Mikkelsen w tym roku został zaangażowany do testów nowych opon Pirelli szykowanych do mistrzostw świata 2021. Włoska firma będzie wyłącznym dostawcą ogumienia dla WRC. Główne prace rozwojowe, do których wykorzystywano Citroena C3 WRC, już zakończono.

Natomiast w miniony weekend, reprezentując zespół rajdowy Topp-Cars, 31-latek zaliczył swój pierwszy rajdowy start w sezonie 2020. W Rajdzie Węgier stanął na najwyższym stopniu podium. W czwartej rundzie FIA ERC, pilotowany przez Ola Floenę, rywalizował za kierownicą Skody Fabii Rally2 evo.

Norweg skupia się jednak na powrocie do WRC. Przyznaje, że jest mało prawdopodobne, aby wystąpił jeszcze w którejś z dwóch pozostałych w tym roku rund mistrzostw Europy.

- Nic więcej nie jest planowane - przyznał. - Teraz ciężko pracuję nad Rally Monza. W każdym razie prędkość w mistrzostwach Europy jest bardzo dobra. To były świetne zawody. Na początku rajdu dobrze spisywał się Aleksiej Łukjaniuk. Ok, był pierwszym kierowcą na trasie, więc miał przewagę, ale doświadczenie było tutaj kluczowe i musiałem obrócić je na swoją korzyść. Nigdy wcześniej tu nie byłem, do tego warunki były trudne. Kiedy było to możliwe cisnąłem mocno i odpuszczałem, gdy robiło się trochę trudniej z ryzykiem przebicia opony. To podejście się sprawdziło.

Rally Monza odbędzie się w dniach 3-6 grudnia.